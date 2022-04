Pogoda na dziś - sobota 16 kwietnia. Pochmurno, gdzieniegdzie spadnie deszcz

W Wielką Sobotę na krańcach zachodnich bez opadów i więcej słońca. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, w górach śniegu (w Tatrach przyrost pokrywy o 12 cm). Możliwa krupa śnieżna - czytamy w komunikacie IMGW. "Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 55 km/h, północny" - podają synoptycy.

Pogoda na dziś - sobota 16 kwietnia. Najcieplej w Szczecinie. Termometr wskaże 9 stopni Celsjusza

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najcieplej będzie w Szczecinie, 9 stopni Celsjusza. Jedną wskazówkę mniej, 8 stopni Celsjusza, termometr wskaże w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim.

W Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu mieszkańcy odczują 7 stopni Celsjusza, niewiele mniej, bo 6, w Łodzi, Warszawie, Białymstoku. Najzimniej będzie w Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Kielcach i w Suwałkach. Tam wskazówka pokaże 5 stopni Celsjusza.

Pogoda. Ocieplenie w trzeciej dekadzie kwietnia

Kiedy czeka nas ponowne ocieplenie? Już w Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia możemy spodziewać się wzrostu temperatury, maksymalnie do 15 stopni - podają synoptycy z serwisu fanipogody.pl. "Co prawda pozostaniemy w raczej chłodnych masach powietrza (przymrozki w nocy). Jednak z każdym dniem w przyszłym tygodniu powinno robić się cieplej" - czytamy. Synoptycy zapowiadają, że w ostatnich dniach miesiąca temperatura może podskoczyć nawet do 24 stopni Celsjusza.

