Pogoda na Wielkanoc 2022. Nadciąga arktyczny chłód. Na południu deszcz i śnieg

Wielkanocny weekend zapowiada się w Polsce chłodno z powodu nadciągającego chłodnego powietrza arktycznego. Aura będzie pochmurna, w wielu miejscach popada deszcz. Jakiej pogody możemy spodziewać się w poszczególne dni?

Pogoda na Wielką Sobotę 2022. Najcieplej na zachodzie, na pozostałym obszarze przelotny deszcz i śnieg

Pochmurna Wielka Sobota zapowiada się na południowym wschodzie kraju, gdzie spodziewane są przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, a w górach - śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane z większymi przejaśnieniami. Miejscami, za wyjątkiem zachodniej Polski, może popadać deszcz, a lokalnie także deszcz ze śniegiem.

Temperatura wyniesie 5-8 stopni na północy, wschodzie i południu Polski, około 10 stopni w centrum oraz 12 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5 stopni. Prognozowany jest umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile - w porywach do 60 km/h, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, w centrum i na wschodzie. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na Wielkanoc 2022.

W Niedzielę Wielkanocną na południowym wschodzie kraju wciąż będzie pochmurno, z szansą na większe przejaśnienia. Podobnie jak w sobotę, może popadać przelotny deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W zachodniej i północnej części Polski, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, dużo słońca. Na termometrach zobaczymy od 8 stopni w regionach wschodnich do 12 na zachodzie. Chłodniej będzie tylko nad Bałtykiem i pod Karpatami - od 5 do 8 stopni. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny 2022.

W Lany Poniedziałek sporo słońca w całej Polsce. Na południu i południowym wschodzie Polski możliwy przelotny deszcz, w regionach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Termometry wskażą od 5-8 stopni na południowym wschodzie i na Wybrzeżu, do 12 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.



