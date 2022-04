Załamanie pogody - będzie deszczowo i chłodno. IMGW ostrzega przed przymrozkami

Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała, że w nocy do Polski napłynie front z niższą temperaturą i opadami deszczu. Stwierdziła, że będzie on przemieszczał się z północnego zachodu na południowy wschód.

"W nocy na południowym wschodzie pogodnie, poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, postępujące od północnego zachodu. Możliwe burze. Temperatura od 5 do 10 stopni, w dolinach Karpat około 3 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowy" - czytamy w prognozie IMGW.

Emilia Szewczak, wyjaśniła, że w piątek strefa opadów obejmie większość kraju. Dodatkowo prognozowany jest spadek temperatury. Termometry wskażą od 8 stopni na Wybrzeżu, około 13 stopni Celsjusza będzie w centrum do 15 stopni na południowym zachodzie.

Wielkanoc 2022. Prognoza pogody na weekend

W sobotę synoptycy z IMGW prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, a miejscami ma nawet spaść deszcz ze śniegiem. Jedynie na zachodnich krańcach Polski ma być pogodniej i bez opadów deszczu. Temperatura maksymalna w kraju będzie się wahać od 6-7 stopni nad morzem i na wschodzie do 12 stopni na zachodzie.

Z kolei w niedzielę na południu oraz południowym wschodzie przelotnie popada deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a w pozostałych regionach będzie pogodniej. Najcieplej ma być na zachodzie - 12 stopnie, na wschodzie termometry wskażą maksymalnie 9 stopni, a najzimniej będzie nad morzem, do około 5 stopni. Na ciepłe i słonecznie dni będziemy musieli poczekać do początku przyszłego tygodnia - informuje portal Fanipogody.pl.

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami dla trzech powiatów województwa podkarpackiego: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Obowiązuje ono od godziny 23 do jutra do godziny 8. Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia, a przy gruncie do -3 stopni. Na pozostałym obszarze kraju prognozowane są dodatnie temperatury: od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie.