Proboszcz wysyłał gimnazjalistom zdjęcia penisów. Metropolita przywrócił go do posługi "w ograniczonym zakresie"

Były proboszcz parafii w Wejherowie Arkadiusz Cz. wysyłał gimnazjalistom, których uczył pornograficzne zdjęcia - na niektórych z nich widniały jego genitalia. Do winy przyznał się podczas przesłuchania pięć lat temu. Metropolita gdański zdecydował niedawno, że przywróci go do posługi w jednej z gdańskich parafii. Arkadiusz Cz. ma jednak zostać odsunięty od pracy z dziećmi i młodzieżą.

