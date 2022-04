Pogoda. Chłodna Wielkanoc, a później ocieplenie. 24 stopnie na sam koniec kwietnia

Cyklon Pamela zapewnił nam w miarę ciepłą środę i jeszcze cieplejszy czwartek. Na 14 kwietnia zapowiadana jest temperatura od ok. 14-15 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do nawet 22 na krańcach zachodnich. Jak jednak prognozuje IMGW, nie ma co liczyć na równie ciepłe święta.

Załamanie pogody w czwartek. Wielkanoc będzie chłodna

Jeszcze w czwartek po południu i wieczorem z północnego zachodu do Polski zacznie wkraczać chłodny front atmosferyczny. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 15, w sobotę i niedzielę od 4 na północy kraju do 10 na południu i zachodzie. Miejscami wystąpi przelotny deszcz, od soboty także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W wielkanocny weekend nasili się prędkość północnego wiatru. W porywach będzie osiągał do 60 km/h.

Pogoda. Po świętach wielkanocnych znów ma przyjść ocieplenie

Zgodnie ze wstępną prognozą serwisu fanipogody.pl, już w Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia możemy spodziewać się ponownego ocieplenia, do maksymalnie 15 stopni. "Co prawda pozostaniemy w raczej chłodnych masach powietrza (przymrozki w nocy). Jednak z każdym dniem w przyszłym tygodniu powinno robić się cieplej" - czytamy.

Pogoda. Duże ocieplenie pod koniec kwietnia. Nawet 24 stopnie

Autorzy strony zapowiadają, że od przyszłego tygodnia w całej Polsce temperatura powinna już przekraczać 10 stopni, a sama końcówka kwietnia ma być naprawdę ciepła. "Na ten moment zarówno GFS, jak i ECMWF widzą zgodnie silne ocieplenie na koniec miesiąca. Wyliczenia modeli pokazują nawet wartości temperatury powyżej 24 stopni w ostatnich dniach miesiąca" - piszą Fani Pogody.

