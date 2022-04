Abp Stanisław Gądecki o patriarsze Cyrylu: Jego postawa jest wybitnie antyewangeliczna

Konferencję "Wojna w Ukrainie – perspektywa kościelna" zorganizowała Katolicka Agencja Informacyjna. Jak podaje KEP w komunikacie, w spotkaniu wzięli udział m.in. arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk, przewodniczący KEP i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie i prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ks. mitrat Stefan Batruch oraz ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia.

Abp Stanisłąw Gądecki o Cyrylu: Postawa wybitnie antyewangeliczna

W trakcie konferencji abp Światosław Szewczuk podziękował Polakom za solidarność z Ukraińcami, przyjęcie uchodźców i pomoc humanitarną.

- Chciałbym złożyć podziękowania abp. Światosławowi za jego postawę, hart ducha i podtrzymywanie na duchu Ukraińców - odwzajemnił się abp Gądecki. - Słowa, które kieruje arcybiskup do Ukraińców, trafiają także do innych krajów, w tym także do Polski - dodał.

Zwierzchnik Cerkwi Ukrainy o Cyrylu: Obłudne błogosławieństwo wojny

Abp Gądecki przypomniał, że wystosował do biskupów Rosji i Ukrainy list z prośbą o modlitwę za pokój. - Skierowałem też dwa listy do patriarchy Cyryla. Na ten pierwszy otrzymałem odpowiedź, na drugi nie. Z pierwszej odpowiedzi, którą otrzymałem przez abp. Hilariona wynikało, że patriarcha wyobraża sobie naszą rolę w Polsce jako uspokajanie polityków i mitygowanie ich wystąpień agresywnych przeciwko Rosji - powiedział przewodniczący KEP cytowany przez PAP. - Gdy idzie o samą postawę patriarchy (Cyryla - red.) to ona jest wybitnie antyewangeliczna i w żaden sposób nie da się jej Ewangelią usprawiedliwić - dodał.

Cyryl I ramię w ramię z Putinem

Patriarcha Rosji Cyryl otwarcie popiera wojnę, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Podczas jednego z nabożeństw w marcu Cyryl uzasadniał konieczność rosyjskiej agresji rzekomymi represjami wobec mieszkańców Donbasu. Prawosławny duchowny podkreślał w swoich wypowiedziach, że wojnie winna nie jest Rosja, a Zachód.

- Dziś słowo "niepodległość" jest często stosowane w odniesieniu do niemal każdego kraju na świecie. Jest to jednak błędne, ponieważ większość krajów świata znajduje się obecnie pod ogromnym wpływem jednej siły, która niestety przeciwstawia się sile naszego narodu. A ponieważ tak jest, ponieważ istnieje tam wielka siła, musimy być bardzo silni - mówił Cyryl podczas liturgii na początku kwietnia (cytat za vaticannews.va).

