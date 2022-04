Ludwik Dorn były marszałek Sejmu, wicepremier i minister spraw wewnętrznych zmarł 7 kwietnia. Miał 67 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

Ludwik Dorna został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego

W środę (13 kwietnia) w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą pogrzebową byłego marszałka Sejmu. W odczytanym przez szefową kancelarii prezydenta Grażynę Ignaczak-Bandych liście, Andrzej Duda podkreślił znaczenie zasług Ludwika Dorna dla Polski. Prezydent napisał, że zmarły polityk wykazał się wielką odwagą w zmaganiach z systemem komunistycznym, a potem ofiarnie służył Polsce.

W uznaniu dokonań dla polskiej wolności, dla obalenia reżimu komunistycznego, dla umocnienia niepodległej, demokratycznej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej - postanowiłem o nadaniu Ludwikowi Dornowi pośmiertnie najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Orderu Orła Białego. Ludwik Dorn dobrze zasłużył się Polsce

- napisał prezydent Andrzej Duda.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. "Kłamstwo elementem polityki Rosji"

W odczytanym przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską liście, marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że Ludwik Dorn będzie zapamiętany jako osoba nieprzeciętna. Przypomniała jego odwagę, inteligencję i poczucie humoru. Zwracając się do zebranych kapelan parlamentarzystów - ksiądz Piotr Burgoński powiedział, że Ludwik Dorn pozostawił po sobie dobrą pamięć. Po mszy rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie spoczął polityk.

Ludwik Dorn - życiorys

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 roku w Warszawie. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1976 roku zaczął działać w Komitecie Obrony Robotników. Był aresztowany i bity przez Milicję Obywatelską. W 1980 roku wstąpił do NSZZ "Solidarność" i rozpoczął pracę w Ośrodku Badań Społecznych związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się przez półtora roku. W 1990 roku podjął współpracę z Jarosławem Kaczyńskim, a dwa lata później został wiceprezesem założonej przez niego partii - Porozumienia Centrum. W 1997 roku został wybrany do Sejmu z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Macierewicz w Sejmie wrócił do tematu zdjęć ofiar. "Pseudoprzeprosiny"

W 2001 roku brał udział w założeniu Prawa i Sprawiedliwości i został wiceprezesem partii. W 2005 roku Ludwik Dorn został ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a później wicepremierem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Piastował te funkcje do lutego 2007 roku. W kwietniu tego samego roku został marszałkiem Sejmu i pełnił ten urząd do 4 listopada tegoż roku. W listopadzie 2007 roku Ludwik Dorn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PiS, a w październiku 2008 roku został usunięty z partii. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku został wybrany do Sejmu z listy PiS, ale wstąpił do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. W następnych wyborach nie uzyskał reelekcji.