Pogoda na Wielkanoc. Czeka nas ochłodzenie. Możliwy też śnieg i burze

Pogoda długoterminowa wskazuje, że na wiosnę będziemy musieli jeszcze poczekać. Jeszcze w środę (13.04) wyż Reiner zapewni słoneczną aurę z wysoką temperaturą powietrza. Już w czwartek (14.04) pojawią się zmiany na zachodzie i północy, dotrze tam chłodny front, który przyniesie ze sobą zachmurzenia. "W drugiej połowie tygodnia nasunie się zatoka niżowa wraz z frontem atmosferycznym, wystąpią opady i burze. Ochłodzenie przypadnie akurat na okres świąteczny" - podają synoptycy z portalu Fani Pogody.

Pogoda na Wielkanoc. Spadek temperatury, opady i burze

Jak podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od piątku (15.04) do niedzieli (17.04) będzie robiło się coraz chłodniej. Zacznie napływać powietrze z północnych regionów kontynentu. Miejscami ma wystąpić przelotny deszcz, a od soboty również deszcz ze śniegiem, z kolei w górach śnieg - podaje instytut.

W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni do 15 stopni Celsjusza. Ponadto od Podlasia po Karpaty niewykluczone są burze. W sobotę i niedzielę termometry wskażą od 4 stopni Celsjusza na północy kraju do 10 stopni na południu i zachodzie. Pod koniec tygodnia nasili się prędkość północnego wiatru. Porywy mogą dochodzić do 60 km/h.

Po świętach nadal chłód

Po świętach przez Polskę często będą przemieszczać się fronty atmosferyczne z przelotnymi opadami deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Niska temperatura nadal się utrzyma. Pojawią się również dni, gdy będzie zaledwie 5-10 stopni, a do tego nocami wystąpią przymrozki. Odczucie chłodu spotęguje wiatr. Cieplejsze masy powietrza napłyną do kraju dopiero w trzeciej dekadzie kwietnia. Ocieplenie datuje się na 25. dzień miesiąca.

