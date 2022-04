Grupa Granica: nieprzytomny nastolatek leży od dwóch dni pod granicą, po stronie Białorusi

"Od ośmiu miesięcy na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys humanitarny. Od ośmiu miesięcy polskie służby stosują przemoc i bezprawne wywózki wobec osób uciekających przed wojną i prześladowaniami. Od ośmiu miesięcy pomoc tym osobom niosą aktywistki i aktywiści" - piszą na Facebooku aktywiści Grupy Granica.

W zimie służby białoruskie zakwaterowały uchodźców w centrum transportowo-logistycznym w Bruzgach. Jeszcze dwa miesiące temu przebywało tam tysiące migrantów. Pod koniec marca Państwowy Komitet Graniczny Białorusi przekazał, że większość z tych osób wróciła do swoich domów lub jest w hotelach w oczekiwaniu na loty.

- Gdy magazyn został zamknięty, na miejscu zostali najsłabsi. To osoby, które nie są w stanie opuścić tego miejsca. Ludzie z niepełnosprawnościami, dzieci, osoby chore, kobiety w ciąży, często powikłanej - mówiła pod koniec marca w rozmowie z Gazeta.pl Marta Górczyńska, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, aktywistka Grupy Granica.

Górczyńska przekazała pod koniec marca, że osoby w lasach są pozbawione dostępu do jakiejkolwiek pomocy. - Są wypychane na stronę białoruską. To dokładnie ten sam proceder, który miał miejsce jesienią. Tylko teraz dotyczy on osób wymagających najszczególniejszej troski - podkreślała.

Aktywiści: Dowiadujemy się o kolejnych ciałach. W lasach zostali najsłabsi

Każdego dnia granicę próbuje przekroczyć około kilkudziesięciu osób. Jak twierdzą aktywiści, od zdecydowanej większości Straż Graniczna nie przyjmuje wniosków o status uchodźcy.

"Pod polską granicą, po białoruskiej stronie, od dwóch dni leży nieprzytomny 16-latek z Jemenu. Został pobity przez służby białoruskie, jego stan jest coraz gorszy. Lekarze, którym udało się połączyć na video z grupą, która jest przy chłopcu, ocenili, że chłopak musi natychmiast trafić do szpitala, bo inaczej może umrzeć. W grupie jest 4 dorosłych i 4 nieletnich (obywatele Jemenu). Widzą polskich żołnierzy, jest to najbliżej placówek SG Kuźnica i Szudziałowo. Podobno prosili polskich żołnierzy o wodę, ale ci odmówili" - piszą aktywiści.

W ostatnim czasie do Grupy Granica zgłosiły się także m.in. trzy rodziny irackich Kurdów, w których było ośmioro dzieci i sześć osób dorosłych, w tym chora na cukrzycę babcia. Wcześniej wszyscy przebywali najprawdopodobniej w hangarze w Bruzgach. "Przynajmniej 22 razy doświadczyli wywózek z polskiej granicy. Podczas ostatniej łapanki funkcjonariusze dla rozrywki rzucali w nich śnieżkami" - podają wolontariusze.

W poprzednich dniach aktywiści pomagali również cierpiącej w wyniku złamania nogi matce z chorym dzieckiem, pięcioosobowej syryjskiej rodzinie (troje dzieci, dwoje dorosłych), która wpadła do rzeki, w wyniku czego była przemoczona i mocno zziębnięta, a także grupie z mężczyzną mającym problemy z oddychaniem oraz młodym chłopakiem z zapaleniem stawów.

Amnesty International opublikowała raport dotyczący traktowania osób ubiegających się w Polsce o status uchodźcy, które przekroczyły granicę z Białorusią w 2021 roku. Organizacja zebrała świadectwa osób, które doświadczały wielokrotnego, nielegalnego wypychania za granicę i były w sposób okrutny traktowane w ośrodkach detencyjnych. Cudzoziemcy - według ich relacji - byli odczłowieczani, straszeni, a czasem nawet torturowani. Szczegóły opisaliśmy w poniższym tekście:

