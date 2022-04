Pogrzeb Ludwika Dorna. Były marszałek Sejmu spocznie na Powązkach

Ludwik Dorn, polski polityk, publicysta, współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości oraz były wicepremier i marszałek Sejmu zmarł w czwartek 7 kwietnia w wieku 67 lat. Od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Ostatnie dni spędził w szpitalu z powodu nawrotu choroby. Ludwik Dorn pozostawił żonę i osierocił cztery córki.

REKLAMA

Ludwik Dorn nie żyje. W środę odbędą się uroczystości pogrzebowe

"13 kwietnia odbędzie się pogrzeb państwowy byłego marszałka Sejmu, wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w warszawskiej Katedrze polowej Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, o godz. 12. Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, o godzinie 14" - poinformowano na stronie rządowej.

Zobacz wideo Rozmowa z Ludwikiem Dornem (7.05)

Ludwik Dorn. Kim był?

Ludwik Stanisław Dorn urodził się 5 czerwca 1954 r. w Warszawie, gdzie ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana. W 1970 r. ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

W PRL-u działał w opozycji antykomunistycznej. W 1976 r. zaangażował się w pomoc dla prześladowanych robotników i dołączył do KOR-u. W 1980 r. został aresztowany. Odzyskał wolność po podpisaniu porozumień sierpniowych. We wrześniu tego samego roku wstąpił do NSZZ "Solidarność", został też członkiem KSR Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. W stanie wojennym ścigano go listem gończym.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W latach 90. współpracował z Jarosławem Kaczyńskim, który zakładał partię Porozumienie Centrum. Dorna nazywano nawet "trzecim bliźniakiem". Popierał prezydenturę Lecha Wałęsy, a po jego zwycięstwie pracował w Kancelarii Prezydenta. Zrezygnował z niej po konflikcie między braćmi Kaczyńskimi a Wałęsą.

Ludwik Dorn nie żyje. Żegnają go politycy. Kaczyński: Jestem pełen żalu

Dorn był pomysłodawcą nazwy powstałej w 2001 r. partii Prawo i Sprawiedliwość. Był wiceprezesem partii, a gdy PiS doszedł do władzy w 2005 r., został także wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w mniejszościowym rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

W 2015 r. popierał Andrzej Dudę i ubiegał się o mandat poselski z list Platformy Obywatelskiej.

Znany głównie jako polityk, Ludwik Dorn był też tłumaczem z angielskiego. W latach 80. utrzymywał się z przekładów, pod pseudonimem Dorota Lutecka, angielskich powieści szpiegowskich, między innymi Johna le Carré. Był też tłumaczem wierszy, w tym Johna Keatsa i Williama Butlera Yeatsa. Sam także pisał wiersze i bajki. Jedna z nich "O śpiochu tłuściochu i o psie Sabie" została wyróżniona na ogólnopolskim konkursie "Wielcy poeci piszcie dla dzieci". Inspiracją dla bajki był pies Ludwika Dorna - Saba - o którym Polska usłyszała w 2007 roku, kiedy przyprowadził go do Sejmu. W 2008 roku Ludwik Dorn wydał tom wierszy "Zdruzgotki".

Prywatnie był mężem i ojcem czterech córek. Był również właścicielem suczki Saby, z którą pojawiał się w Sejmie.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.