Wojna w Ukrainie. Rosjanie wykorzystują ukraińskie dzieci do zdobywania informacji

Rosjanie stosują nową metodę do zdobywania informacji o położeniu ukraińskich wojsk. Wykorzystują do niej ukraińskie dzieci, do których piszą za pośrednictwem komunikatora Telegram - informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

