Gdańsk. Udusił i poćwiartował byłą dziewczynę. Miał być zazdrosny. Patryk D. został skazany

Szczątki Pauliny zostały odkryte 30 kwietnia 2020 roku w okolicach wsi Piotrowo w gminie Nowy Dwór Gdański w województwie pomorskim. Następnego dnia przeprowadzono sekcję zwłok oraz badania DNA.

Gdańsk. Sąd skazał Patryka D. na 25 lat więzienia za zabójstwo Pauliny

Sąd Okręgowy w Gdańsku zdecydował, że Patryk D. jest winny zabójstwa 23-letniej Pauliny, która była jego byłą dziewczyną - informuje Radio Gdańsk. Mężczyzna musi również zapłacić rodzicom zmarłej kobiety 200 tys. złotych zadośćuczynienia. Prokuratura domagała się dożywotniej kary więzienia dla Patryka D. Wydany przez sąd wyrok w sprawie morderstwa, którego motywem miała być zazdrość, nie jest prawomocny.

Patryk D. przyznał się do zabójstwa swojej byłej dziewczyny

Pomorskie służby dość szybko namierzyły podejrzanego o morderstwo Pauliny. Zatrzymały 20-letniego wówczas Patryka D. po tym, jak funkcjonariuszom udało się zdobyć dowody, które potwierdzały podejrzenia policjantów, że to właśnie on mógł zabić 23-latkę.

- Mężczyzna nagrywał filmiki, kiedy robił to, co robił z jej ciałem. Dzięki temu najprawdopodobniej była możliwość dotarcia do niego i zmuszenia, żeby się przyznał - powiedziała wiosną 2020 roku informatorka Polsat News.

Zamordowana kobieta była poszukiwana od dwóch miejscy - licząc do momentu znalezienia jej ciała. Pochodząca spod Łomży 23-latka miała wyjechać do Warszawy, aby spotkać się Patrykiem D. Od tamtego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

