Kęty. Pożar dużej hali z makulaturą. 150 strażaków w akcji

Do wybuchu pożaru w magazynie z makulaturą doszło w poniedziałek około godziny 20:40. Słup ognia wznosił się bardzo wysoko i bardzo szybko ogarnął kondygnację stalowej hali o wymiarach ok. 25 m na ok. 50 m - podaje Onet.

Pożar w Kętach. Ogień w hali przy ul. Partyzantów

"Ponad 100 strażaków i 24 samochody z KW PSP w Krakowie walczą z pożarem hali magazynowej w miejscowości Kęty w powiecie oświęcimskim. Budynek jest cały w ogniu, w środku składowane są sprasowane bele z papierem. Pożar nie jest opanowany. Brak osób rannych" - informował późnym wieczorem na Twitterze Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. KW PSP Kraków informowała z kolei, że udało się obronić sąsiadujący z halą budynek produkcyjny.

"Pożar hali opanowany trwa dogaszanie. Brak osób rannych. Na godz. 7:00 działania prowadzi 150 strażaków i 36 samochodów" - poinformował Kierzkowski we wtorek po godz. 7 na Twitterze.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową, cytowaną przez Onet, rzecznik komendy wojewódzkiej PSP w Krakowie mł. bryg. Sebastian Woźniak mówił, że "w hali składowane były bele papieru".- Nie płoną tam substancje niebezpieczne. […] Mieszkańcy okolicy nie powinni wietrzyć mieszkań. Jednakże zagrożenia, które wymagałoby ewakuacji kogokolwiek, nie ma - mówił w poniedziałek.

Strażacy wciąż gaszą ogień w Kętach. Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana

We wtorek ok. 5 rano oświęcimscy strażacy informowali, że ogień już się nie rozprzestrzenia. - [Ogień - red.] był utrzymywany przez nas w ryzach. Ze względu na materiał, który płonie, wciąż nie możemy powiedzieć, że mamy stuprocentową kontrolę - powiedział PAP oficer dyżurny oświęcimskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej, cytowany przez Onet. Przyczyna pożaru wciąż nie jest znana. Teraz ustalać będą ją biegli i policja. W pożarze nikt nie ucierpiał.

