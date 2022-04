Pogoda na dziś - wtorek 12 kwietnia. Pochmurnie, ale ciepło. Na południu będzie deszczowo

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed porannymi przymrozkami. "Prognozuje się spadek temperatury powietrza do około -2 stopni, przy gruncie do -5 stopni" - czytamy w alercie instytutu. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województwa:

REKLAMA

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego.

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda we wtorek. Na termometrach nawet 14 stopni

We wtorek o godzinie 13 najcieplej będzie w zachodniej części Polski. 14 stopni będzie w Zielonej Górze, natomiast we Wrocławiu 13. Termometry w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz małopolskim wskażą 12 stopni. A temperatura w Bydgoszczy, Olsztynie, Warszawie i Katowicach wyniesie 11 stopni. 10 stopni będzie w Trójmieście i Białymstoku. Najzimniej będzie na południowym wschodzie kraju, na Podkarpaciu oraz Ziemi Lubuskiej, termometry wskażą tam 9 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 12 kwietnia. Na termometrach nawet 14 stopni Fot. Gazeta.pl

Pogoda. We wtorek będzie pochmurno. Na Podkarpaciu prognozowane są opady deszczu

Synoptycy prognozują, że na zachodzie Polski powinno być przeważnie pogodnie, do około godziny 15, później będzie pochmurnie. Natomiast w centrum i na wschodzie kraju od rana na niebie pojawią się chmury, jednak możliwe są chwilowe przejaśnienia. Mimo wielu chmur deszcz spadnie tylko na Podkarpaciu, w pozostałych regionach będzie sucho. We wtorek będzie raczej bezwietrznie, szczególnie w centralnej Polsce. W pozostałych częściach kraju wiatr powieje z maksymalną prędkością do 30 km/h.

Warszawa. Rosjanie próbowali nie wpuścić komornika na teren "Szpiegowa"