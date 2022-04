Katastrofa w Smoleńsku. Oto co było bezpośrednią przyczyną tragedii 10 kwietnia 2010 r. [RAPORT MILLERA]

Zobacz wideo Komorowski o żałobie smoleńskiej

Według wiceprezesa PiS Antoniego Macierewicza na lotnisku pod Smoleńskiem samolot Tu-154M zniszczyć miały co najmniej dwie eksplozje. Takie hipotezy mają płynąć z raportu kierowanej przez niego podkomisji smoleńskiej, która o godzinie 11:00 w poniedziałek 11 kwietnia przedstawi efekty kilkuletnich prac. Tymczasem już w 2011 roku Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Polskiego (PKBWL) pod przewodnictwem Jerzego Millera przedstawiła raport, w którym opisała okoliczności i przyczyny tragedii. Co z niego wynikało?

Katastrofa smoleńska. Co wiadomo z prac komisji Jerzego Millera?

Zgodnie z raportem bezpośrednią przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 m), przy zbyt dużej prędkości opadania, w połączeniu z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Według komisji Millera piloci tupolewa złamali procedury bezpieczeństwa, co doprowadziło do zderzenia samolotu z drzewem, oderwania lewego skrzydła maszyny i utraty jej sterowności, aż w końcu zderzenia się z ziemią.

Ale czynników wymienionych w raporcie, które miały według komisji wpłynąć na rozbicie się prezydenckiego samolotu, jest więcej. Mowa między innymi o wykorzystaniu złego wysokościomierza, zbyt późnej zmianie toru lotu przez pilotów czy błędnych informacjach przekazanych przez kontrolera wieży. Więcej na temat wniosków komisji Millera przeczytać można tutaj.

Raport podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza

Mimo że według raportu z 29 lipca 2011 roku okoliczności i przyczyny tragedii są jasne, w poniedziałek o godzinie 11:00 w Warszawie w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON przedstawiony zostanie kolejny raport komisji, tym razem kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Dokument liczy ponad 300 stron, ponad 5000 wraz z załącznikami. Według polityka PiS strona rosyjska miała rzekomo fałszować, ukrywać i niszczyć dowody w sprawie katastrofy, co administracja Donalda Tuska miałaby wspierać. Antoni Macierewicz zapowiedział również międzynarodowe działania prawne związane z publikacją raportu.

