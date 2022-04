Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Były premier i były szef NBP profesor Marek Belka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl skomentował wyniki wyborów we Francji. Ocenił także politykę zagraniczną Prawa i Sprawiedliwości od momentu wybuchu wojny w Ukrainie.

Gość Jacka Gądka odpowiedział także na pytania o podwyżkę stóp procentowych i rosnąca inflację. Zapraszamy do oglądania:

Zobacz wideo Marek Belka gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Marek Belka o wyborach we Francji: To pokazuje, jakie są sentymenty

Profesor Marek Belka skomentował wyniki wyborów we Francji. Pierwsze miejsce zajmuje prezydent Emmanuel Macron, drugie Marine Le Pen. Na trzecim miejscu z około 20 procentowym poparciem znalazł się natomiast skrajnie lewicowy kandydat, Jean-Luca Mélenchon.

- To pokazuje jakie są sentymenty w elektoracie fancuskim - mówił gość Porannej Rozmowy Gazeta.pl.

- To, że głosowali na Mélenchon, a nawet na Le Pen to nie oznacza, że są prorosyjscy - zwrócił jednak uwagę. -Francja jest zauroczona Rosją, kulturą rosyjską. Oni nigdy nie rozróżniali wysokiej kultury rosyjskiej od imperium zła, które się tam w tej chwili dzieje - zauważył Marek Belka.

Zdaniem byłego premiera, gdyby wybory wygrała Le Pen, Francja straciłaby pozycję lidera UE.

- Ona jest zwolenniczką stref wpływów wielkich mocarstw, więc Rosja powinna od historii i Boga dany mieć wpływ na Ukrainę a może także i na Polskę - mówił o kandydatce Belka.

Jego zdaniem, gdyby Le Pen wygrała wybory, w UE procesy integracyjne by zahamowały.

Kiedy Ukraina dołączy do UE? "Musiało tyle krwi się polać"

Marek Belka komentował też wizytę Ursuli von der Leyen w Kijowie i przekazanie prezydentowi Zełenskiemu ankiety dla państw kandydujących do UE.

- Ta ankieta to więcej niż symbol. To oznacza, że lada chwila, nie za kilka lat, a za kilka tygodni, Ukraina stanie się państwem oficjalnie kandydującym do UE - stwierdził - Musiało tyle krwi się polać, tylu Ukraińców musiało zginąć nie tylko za Ukrainę, ale i za Europę, żeby unia zdecydowała się rozpocząć ten proces - zauważył Marek Belka.

Stwierdził jednak, że w tej chwili pośpiech jest ważny gdzie indziej, niż w unijnych procedurach.

- Natychmiast, to trzeba do Ukrainy dostarczać broń. I to się dzieje - zapewnił.

Belka podkreślał, że wszyscy liczą na szybkie zakończenie wojny, jednak nie możemy być niczego pewni, bo po drugiej stronie mamy "zbrodniarza wojennego".

Mówił też o pieniądzach na odbudowę Ukrainy po zakończeniu wojny.

- Na to środki powinny się znaleźć, a w takiej perspektywie [dołączenia] do UE mogą się znaleźć jeszcze łatwiej - zauważył. Stwierdził też, że zachodnie banki zamroziły 300 mld dolarów rosyjskich aktywów. - Trzeba te pieniądze wykorzystać na odbudowę Ukrainy.

Zauważył, że nie wiadomo, kiedy tak naprawdę Ukraina stanie się państwem członkowskim UE, ale to nie ma tak dużego znaczenia.

- W Ukrainie istnieją po raz pierwszy warunki, żeby złamać taką azjatyckość tego kraju - mówił, nawiązując do oligarchii i korupcji. - Zełenski, zakładając, że przetrwa i pozostanie prezydentem Ukrainy, będzie mógł wszystko - stwierdził Marek Belka.





Według gościa rozmowy Gazeta.pl, żeby powstrzymać wojnę, niezbędne są kolejne sankcje. Jakie?

- Zakaz importu ropy naftowej. Poza tym nie sądzę, że można będzie wprowadzić natychmiastowy zakaz importu gazu. Na to potrzeba prawdopodobnie więcej niż jednego roku - mówił. - To jest na dłuższą metę potężny cios w gospodarkę rosyjską - zapewniał.

Zdaniem belki odpowiednie sankcje gospodarcze mają sprawić, że Rosja stanie się "wasalem Chin".

- Wiadomo, kto kogo tutaj trzyma. (...) Chiny nie są zainteresowane wojną przedłużającą się, która sprawia, że ich otwarcie na świat, handel, ale także import technologii staje pod znakiem zapytania - zapewnił. Jego zdaniem najważniejszym interesem Chin jest teraz osłabienie USA.

Marek Belka o inflacji w Polsce

Były prezes NBP został zapytany o najlepszy sposób na zbicie inflacji.

- Najprostszym sposobem byłby koniec wojny w Ukrainie. To, że NBP podnosi stopy procentowe, jest w tej chwili uzasadnione - zapewnił. Twierdził jednak, że słuszne działania NBP niszczy "polityka rozpasania finansów publicznych".

- Za pomocą wyłącznie podnoszenia stóp procentowych nie da się tej inflacji ograniczyć, ale po stronie budżetowej wydaje się, że nie ma piekła. Szastamy pieniędzmi - zauważył.

Skomentował też pomysł zamrażania stóp procentowych.

- To jest bez sensu. Jeśli ktoś uzna, że trzeba wspomagać kredytobiorców w kłopotach, to to jest element polityki budżetowej, natomiast proszę nie dotykać się ani WIBOR-u, ani zamrażania rat, bo to jest tylko destabilizacja - komentował Marek Belka.