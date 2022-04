Petersburg. Aktywista ukarany grzywną za protest. Na plakacie miał cytat z Putina

W proteście przeciwko rosyjskiej wojnie z Ukrainą aktywista Artur Dmitrijew zakpił z rosyjskich służb i władzy.

W czwartek na jednej ze stacji metra w Petersburgu protestował przeciwko wojnie. Miał ze sobą mały transparent z napisem:

Wojna przyniosła tyle smutku, że nie sposób o tym zapomnieć. Nie ma przebaczenia dla tych, którzy ponownie snują agresywne plany.

Policja zatrzymała go i przesłuchała na komendzie. Po nocy w areszcie - jak podaje na Telegramie niezależna "Nowaja Gazieta" - ukarano go grzywną 30 tys. rubli (ok. 1600 zł) za "publiczne działania dyskredytujące siły zbrojne Federacji Rosyjskiej".

Po wyjściu z aresztu Dmitrijew napisał więcej o swoim proteście i ujawnił, skąd pochodzą słowa, za które go ukarano.

"Myśleliście, że wybiorę coś przypadkowego na protest?" - napisał i poinformował, że jest to cytat z Władimira Putina. A dokładnie z jego wystąpienia 9 maja 2021 roku z okazji zwycięstwa w II wojnie światowej

" My - 49. wydział policji w Petersburgu, sędzia i ja, przeprowadziliśmy działania operacyjne i dowiedzieliśmy się, że to zdanie Władimira Putina, a więc i on sam, są ekstremistami i dyskredytują rosyjskie siły zbrojne" - kpił aktywista.

Tysiące Rosjan ukaranych za protesty

Od 24 lutego w całym kraju do aresztów trafiło blisko 16 tysięcy osób protestujących przeciwko wojnie. Niektórzy starają się znaleźć kreatywne sposoby protestu, które często ośmieszają władze.

Np. niektórzy jako transparentu używają rosyjskiej karty kredytowej "MIR". "Mir" po rosyjsku znaczy "pokój". W sieci pojawiły się również nagrania, na których służby aresztują ludzi stojących w mieście z czystymi, niezapisanymi kartkami w dłoniach.

Jednocześnie oficjalne sondaże pokazują, że większość społeczeństwa popiera wojnę z Ukrainą (zwaną w Rosji "specjalną operacją militarną"), a poparcie dla Putina wzrosło od 24 lutego, czyli od dnia inwazji na sąsiedni kraj.