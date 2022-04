Jaka pogoda w Wielkanoc? Synoptycy zapowiadają słońce, ale może być chłodno

Synoptycy w najbliższych dniach przewidują spadek temperatury i przymrozki. Jednak w Wielkanoc, która w tym roku wypada 17 kwietnia, możemy spodziewać się słonecznej aury. Nie przewiduje się znacznego wzrostu temperatury - podają eksperci z portalu Fani Pogody.

Pogoda na Wielkanoc. W święta zaświeci słońce

W Wielkanoc ma być słonecznie. Odczują to zwłaszcza mieszkańcy w zachodniej i północnej części Polski. Na południowym wschodzie niebo zasłonią chmury. Świąteczne dni prawdopodobnie nie przyniosą deszczu, a nawet jeśli, będą to opady przelotne.

Pogoda w Wielkanoc przyniesie poprawę pogody w Polsce pod względem opadów. Będą one możliwe w sobotę przed południem w południowo-wschodniej części Polski. Co z niedzielą? Prawdopodobnie będzie to dość chłodny dzień, na termometrach zobaczymy nie więcej niż 10 stopni Celsjusza. Wiatr ma pojawić się na północy dopiero w godzinach popołudniowych. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków z portalu Fani Pogody chłód pozostanie z nami na dłużej.

Pogoda. Ocieplenie w Poniedziałek Wielkanocny

Według synoptyków IMGW i wyliczeń modelu meteorologicznego w przyszłym tygodniu najcieplejszym dniem będzie sobota 16 kwietnia. Termometry mają wskazać nawet 15 stopni Celsjusza. W Wielkanoc temperatura spadnie, ale w Poniedziałek Wielkanocny mieszkańcy południowego wschodu odczują już 18 stopni Celsjusza.

Z kolei z prognozy synoptycznej IMGW wynika, że w niedzielę temperatura wyniesie od 6 do maksymalnie 10 stopni Celsjusza, tak samo jak w poniedziałek, co oznacza, że prognozuje się znacznie niższą temperaturę, niż zapowiadano w modelu meteorologicznym. W kolejnych dniach słupki na termometrach będą powoli pięły się do góry. We wtorek maksymalnie do 12 st. C, w środę do 13 stopni, a w czwartek do 14 stopni Celsjusza.

