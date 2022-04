Niedziele handlowe wypadają jedynie siedem razy w 2022 roku. Najbliższa poprzedza święta wielkanocne i jest to Niedziela Palmowa. Czy tego dnia będziemy mogli zrobić zakupy?

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała salon

Niedziele handlowe 2022. Które sklepy będą otwarte w Niedzielę Palmową?

W najbliższą niedzielę wypada niedziela handlowa i będzie można swobodnie zrobić zakupy. Sklepy - centra handlowe, supermarkety czy mniejsze sklepy osiedlowe - w Niedzielę Palmową, czyli 10.04.2022, zostaną otwarte zgodnie z określonymi godzinami i ustalonym harmonogramem. Kolejna niedziela handlowa przypadnie również w kwietniu, a na następną przyjdzie nam później długo poczekać.

Pełnia Księżyca w kwietniu 2022. Kiedy wypada pełnia Różowego Księżyca?

Niedziele handlowe w 2022 roku - harmonogram

Jak wspomnieliśmy wcześniej, niedziele handlowe wypadają siedem razy w roku. Ostatnia była 30 stycznia. Przed nami zostało jeszcze 6. Przedstawiamy harmonogram niedziel handlowych na 2022 rok:

10 kwietnia 2022 r.,

24 kwietnia 2022 r.,

26 czerwca 2022 r.,

28 sierpnia 2022 r.,

11 grudnia 2022 r.,

18 grudnia 2022 r.

Ustawa o zakazie handlu

Ustawa o zakazie handlu weszła w życie 1 marca 2018 roku, przez co klienci mogą zrobić zakupy jedynie w wybrane niedziele. Wielu przedsiębiorców korzystało z luk prawnych i działało w siódmym dniu tygodnia m.in. jako placówka pocztowa. By wyeliminować nieprawidłowe stosowanie wyjątków, Sejm 17 września uszczelnił zasady. Nowelizację 19 października podpisał prezydent Andrzej Duda. Od 1 lutego mogą działać tylko te sklepy, których przychody ze świadczenia usług pocztowych przekroczą 40 proc. dochodów danej placówki. Każda z placówek będzie musiała prowadzić osobną ewidencję sprzedaży.

Pogoda długoterminowa na majówkę i nie tylko

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.