Ursula von der Leyen w Warszawie. Na lotnisku przywitał ją Trzaskowski, a Duda przyjął w Belwederze

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wylądowała w Warszawie w sobotę przed południem. Krótki film przedstawiający powitanie wysiadającej z samolotu szefowej KE opublikował na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jako pierwszy polski polityk miał okazję powitać Ursulę von der Leyen na terenie naszego kraju.

"Spotkanie z szefową Komisji Europejskiej Ursulą vod der Leyen, która właśnie przybyła do Warszawy" - napisał Trzaskowski. " Uchodźcy, NGO i miasta potrzebują wsparcia UE i europejskiej solidarności w związku z wojną na Ukrainie i kryzysem uchodźczym! #StandUpForUkraine" - dodał.

Następnie w Belwederze przewodniczącą Komisji Europejskiej przyjął prezydent Andrzej Duda. Ursulę von der Leyen powitał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, tematem rozmów będzie aktualna sytuacja oraz dalsze zaangażowanie społeczności międzynarodowej w pomoc dla Ukrainy.

O 15.00 szefowa KE razem z prezydentem weźmie udział w spotkaniu darczyńców na rzecz Ukrainy "Stand Up for Ukraine" w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.

W piątek w Kijowie Ursula von der Leyen przekazała prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu formularz dotyczący wszczęcia procedury przyjęcia do Wspólnoty. Wyraziła przekonanie, że czas wypełnienia tego dokumentu nie będzie liczony w latach, lecz w tygodniach.

Ursula von der Leyen chwali Polaków. "W tej sprawie są niesamowici"

Ursula von der Leyen, zapowiadając swój udział w konferencji na początku kwietnia, powiedziała, że jedna czwarta ukraińskiej populacji musiała opuścić swoje domy. W ramach funduszy spójności Komisja skierowała na pomoc uchodźcom blisko 3,5 miliarda euro. "Te pieniądze zostaną przeznaczone na tworzenie klas w szkołach, łóżka szpitalne, wsparcie rynku pracy w regionach, które goszczą największą liczbę Ukraińców. I w tej sprawie Polacy są niesamowici. Cały kraj solidaryzuje się ze swoimi ukraińskimi gośćmi. Dlatego wraz z premierem Kanady Trudeau i prezydentem Dudą w najbliższą sobotę w Warszawie organizujemy konferencję darczyńców na rzecz ukraińskich uchodźców - tych w kraju i poza nim" - zapowiedziała.

Ursula von der Leyen mówiła też o idei sobotniej imprezy "Stand Up For Ukraine - Razem dla Ukrainy". "Razem z nami - obywatele, sportowcy, społeczeństwo obywatelskie, artyści, tacy jak Bono z U2 czy Madonna - będą wstawiać się za Ukrainą. Będą wzywać rządy i środowiska biznesowe, by dołączyły do naszych wysiłków. Odważny naród ukraiński zasługuje na solidarność całego świata" - zadeklarowała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W wydarzeniu, którego celem jest zebranie pomocy dla mieszkańców Ukrainy, weźmie udział prezydent Andrzej Duda, a z jego uczestnikami połączy się premier Kanady Justin Trudeau. #StandUpForUkraine będzie zamknięciem szeroko zakrojonej kampanii medialnej, uruchomionej przez Komisję Europejską i rząd Kanady w partnerstwie z międzynarodową organizacją Global Citizens. Celem kampanii jest zebranie funduszy i pozyskanie innych form wsparcia na potrzeby osób wewnętrznie przesiedlonych i uchodźców. Global Citizens napisała na swojej stronie internetowej, że z powodu wojny na Ukrainie potrzebuje pomocy 12 milionów ludzi. Przeszło sześć i pół miliona ludzi opuściło swoje domy, ale pozostało w kraju. Przez pierwsze trzy tygodnie wojny wyjechało do sąsiednich krajów ponad trzy i pół miliona Ukraińców. Prawie dwa miliony spośród nich to kobiety i dzieci. Według organizacji Global Citizens prawie co sekundę jedno ukraińskie dziecko musi opuścić swój dom. Organizacja podkreśla, że aby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie, trzeba zebrać miliardy dolarów.

