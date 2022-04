"Katastrofa smoleńska już na zawsze pozostanie raną dla naszej wspólnoty. Choć od 10 kwietnia 2010 roku mija dwanaście lat, ciągle musimy znajdować w sobie siły, by mierzyć się z tą tragedią, by stawiać pytania. Jak to było możliwe? Czy wyciągnęliśmy wnioski ze Smoleńska? Czy sprostaliśmy dziedzictwu Lecha Kaczyńskiego?" - napisał dla "Super Expressu" premier Mateusz Morawiecki.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Janusz Korwin-Mikke zasnął w Sejmie. Czarzasty: Czasami tak się zdarza, że marszałek musi przerwać sen posła

Katastrofa smoleńska. Mateusz Morawiecki: Straty nikt nam nie zrekompensuje

W niedzielę 10 kwietnia odbędzie się 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. "Nikomu nie trzeba przypominać tamtych dni. Byliśmy wtedy zjednoczeni jak nigdy" - powiedział Mateusz Morawiecki. "Czułem tak jak my wszyscy, że udział w narodowym czuwaniu to po prostu mój obowiązek. Ten duch solidarności przez lata przygasł, ale teraz odżył na nowo" - podkreślał.

Szef rządu odniósł się też do ataku Rosji na Ukrainę. "Znaleźliśmy w sobie odwagę i determinację, by nieść pomoc potrzebującym. Każdy gest braterstwa, który okazujemy naszym ukraińskim przyjaciołom to cios w imperium zła, które zbudował Władimir Putin" - skomentował. Zwrócił uwagę, że prezydent Lech Kaczyński alarmował Europę o "złowieszczych zamiarach Rosji" i przestrzegał, że imperializmowi nie wolno ustępować. "

Gdyby tylko świat zechciał wysłuchać tego apelu, bylibyśmy w innym miejscu" - dodał. Jak podsumował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki: "Straty, jaką był Smoleńsk, nikt nam nie zrekompensuje".

MSZ potępia atak Białorusi na "podstawowe prawa mniejszości polskiej"

Mija 12 lat od katastrofy samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem

W katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Na pokładzie maszyny był też ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także między innymi: wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele rodzin katyńskich oraz załoga samolotu i funkcjonariusze BOR. Delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Obchody katastrofy smoleńskiej rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia o godz. 8 od mszy świętej w intencji ofiar w kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. Więcej o uroczystościach w artykule poniżej:

Katastrofa smoleńska. PiS zapowiada wystąpienie Kaczyńskiego [PROGRAM]

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.