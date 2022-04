W środę (6 kwietnia) policjanci z Krosna Odrzańskiego dostali zgłoszenie o kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do wypadku doszło między miejscowościami Gostchorze i Radnica (woj. lubuskie). Po przybyciu na miejsce policjanci zastali na poboczu drogi uszkodzony samochód marki Suzuki. Okazało się, że sprawca kolizji odjechał z miejsca zdarzenia.

Lubuskie. Sprawca wypadku próbował ominąć policję

Z ustaleń policjantów wynika, że w suzuki jadące swoim pasem ruchu uderzył czołowo kierujący samochodem marki Audi. Sprawca zdarzenia odjechał w kierunku Radnicy. Tę relację potwierdzili świadkowie.

Podczas czynności wyjaśniających, funkcjonariusze zauważyli nadjeżdżające z oddali audi, którego kierowca spowodował kolizję. Mężczyzna próbował ominąć uszkodzone suzuki. Policjantka zatrzymała auto i zabrała kluczyki ze stacyjki. Jak się okazało w audi znajdowało się pięć osób.

Pasażer, który zamienił się miejscami ze sprawcą wypadku, był bardziej pijany niż kierowca

Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedział 25-letni mężczyzna. Ustalono jednak, że w chwili zdarzenia był na miejscu pasażera. 37-latek wskazany jako sprawca wypadku, zajął miejsce pasażera obok kierowcy. Zmianę miejsc zaobserwował świadek zdarzenia, który pojechał za sprawcą, gdy ten zaczął się oddalać. Przeprowadzone wtedy badanie trzeźwości obu mężczyzn wykazało, że 37-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, natomiast 25-latek ponad 2,5 promila.

Obu pijanym kierowcom postawiono już zarzuty

Podczas przesłuchania, które odbyło się 7 kwietnia, obaj kierowcy audi (i ten, który spowodował kolizję i ten, który się z nim zamienił na miejsca) usłyszeli zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny przewiduje za to grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Jak się okazało 25-latek już po raz kolejny usłyszał zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Sprawa zakończyła się sporządzeniem aktu oskarżenia i skierowaniem go do sądu. Obaj mężczyźni odpowiedzą także za jazdę bez uprawnień pojazdem niedopuszczonym do ruchu. 37-latek zostanie także pociągnięty do odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.

