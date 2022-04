Pogoda na dziś - 9 kwietnia. Pojawią się burze i opady deszczu ze śniegiem

W sobotę Polska pozostanie pod wpływem wypełniającego się niżu, z ośrodkiem nad Zatoką Botnicką. W trakcie dnia będziemy odczuwać chłodne napływy powietrza, jedynie na południu i południowym wschodzie będzie nieco cieplej. W nocy jest przewidywany spadek ciśnienia, natomiast w dzień wzrośnie - przekazują synoptycy IMGW.

Pogoda na dziś. Temperatury znacząco spadną

Pogoda w sobotę nie będzie najlepsza. Według najnowszych prognoz najcieplej będzie w Rzeszowie i we Wrocławiu - temperatura może tam wynieść 11 st. C. Podobnie będzie w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi czy Warszawie - w tych rejonach możemy się spodziewać 10 st. C. Najchłodniej będzie w Krakowie, Lublinie i Kielcach - termometry wskażą tam jedynie 8 st. C.

Pogoda na dziś - 9 kwietnia Gazeta.pl

Pogoda na dziś. W całym kraju możliwe opady i wiatr

W województwa zachodniopomorskim i pomorskim mogą się pojawić przelotne opady śniegu, przechodzące w deszcz. Lokalnie możliwe są też burze. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h. W Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku pojawi się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią też przelotne opady deszczu.

W Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Kaliszu, Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Miejscami, zwłaszcza na północy regionu, możliwe są burze. W Warszawie, Łodzi, Lublinie mogą pojawić się opady deszczu. Rano możliwy jest deszcz ze śniegiem, natomiast po południu opady będą słabsze.

W Opolu, Katowicach, Częstochowie, Legnicy oraz we Wrocławiu po południu pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe burze z opadem deszczu ze śniegiem oraz wystąpienie krupy śnieżnej.

