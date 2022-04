Łódź. Dziewczynka z Ukrainy oferuje pomoc w wyprowadzaniu psów

"Pomóżmy małej dziewczynce" - zaapelował w czwartek 7 kwietnia członek Rady Miejskiej w Sosnowcu Damian Żurawski. We wpisie na Twitterze udostępnił zdjęcie ogłoszenia młodej Ukrainki dla mieszkańców Łodzi (woj. łódzkie). "Jestem dziewczyną z Ukrainy. Bardzo kocham zwierzęta. Mogę wyprowadzić psa za symboliczną opłatą" - czytamy. Ogłoszenie zostało rozwieszone na osiedlu Janów w dzielnicy Widzew we wschodniej części miasta.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Mieszkańcy Borodzianki po wyzwoleniu opowiadają swoje historie. "Chciał mnie zabić"

Łódź. Pomoc uchodźcom z Ukrainy w social mediach

Media społecznościowe po raz kolejny pokazują swoją moc. Facebook, Instagram i Twitter to miejsca, gdzie udostępniane są informacje dotyczące pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Wiele organizacji prowadzi zbiórki zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Potrzeby humanitarne zwiększają się dynamicznie wraz z sytuacją. Jak można pomóc w województwie łódzkim?

Od początku inwazji Rosji swoją działalność prowadzi grupa na Facebooku "Pomoc dla Ukrainy - Łódź i okolice", której celem jest udzielenie wsparcia dla Ukraińców. "Będziemy udzielać pomocy tu na miejscu, zaspakajając najpilniejsze potrzeby przybywających, takie jak żywność, ubrania, kosmetyki, śpiwory, pościel, w miarę możliwości również transport czy nocleg" - czytamy w opisie.

Wojna w Ukrainie. WHO przygotowuje plan na wypadek ataków chemicznych

Ponad 2,54 miliona uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę

Granicę polsko-ukraińską od początku rosyjskiej inwazji, od 24 lutego, przekroczyło ponad 2,54 miliona uchodźców z Ukrainy - poinformowała w czwartek 7 kwietnia Straż Graniczna.

Nie wiadomo, ilu z nich trafiło do województwa łódzkiego. Można szacować, że około 70 tys. osób, głównie kobiet i dzieci - podał pod koniec marca lokalny portal Łódź Nasze Miasto. Uchodźcy przebywają w miejscach tymczasowego pobytu, ale także w prywatnych lokalach, które oferują mieszkańcy.

"Zakres pomocy udzielonej przez miasto Łódź uchodźcom z Ukrainy wedle przyjętej uchwały to zapewnienie miejsc czasowego pobytu, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, a także środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. To podstawowe kwestie pomocowe, które samorząd Łodzi zapewni z budżetu miasta, a uchwała ma moc wsteczną do 24 lutego, czyli dnia napaści Rosji na Ukrainę. Jeszcze w lutym radni zdecydowali, że do 3 czerwca uchodźcy nie będą płacić za bilety komunikacji miejskiej" - ustaliła w środę 16 marca Rada Miejska Łodzi, przekazał "Dziennik Łódzki".

Łódź. Zgwałcił i zabił studentkę 27 lat temu. Teraz został skazany

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.