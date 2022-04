Do zdarzenia doszło w środę 6 kwietnia ok. godziny 20 w Tenczynie (woj. małopolskie). Policja otrzymała zgłoszenie o dość kosztownej kolizji na ,"starej Zakopiance" nieopodal stacji benzynowej. "Według ustaleń kierujący pojazdem 35-latek z powiatu myślenickiego na skutek niedostosowania prędkości do warunków drogowych stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi" - czytamy w komunikacie policji w Myślenicach.

Tenczyn. Mężczyzna rozbił ferrari. Uderzył w kapliczkę i zatrzymał się na skarpie

35-latek najpierw uderzył w przydrożną kapliczkę, a następnie wylądował w skarpie. Zarówno kierowca ferrari, jak i jego pasażer nie odnieśli poważnych obrażeń, czego - jak zaznacza policja - nie można powiedzieć o samochodzie, który został doszczętnie zniszczony. Mężczyzna nie był pod wpływem alkoholu. "Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 złotych. Na jego konto trafiło również 6 punktów karnych" - czytamy w komunikacie. "Jednakże dotkliwszą karą jest dla niego zapewne zniszczenie samochodu" - dodają funkcjonariusze.

Zniszczony samochód to ferrari F335. Produkowany w latach 1994-1999 model pozwalało rozpędzić się w 4,7 sekundy nawet do 295 kilometrów na godzinę. Obecnie jego wartość, w zależności od stanu oraz wyposażenia, wycenia się na nawet 400 tysięcy złotych.

Policja apeluje o stosowanie się do przepisów drogowych

Jak zaznaczają funkcjonariusze z komendy w Myślenicach, nawet najlepszy samochód nie gwarantuje bezpieczeństwa, gdy lekceważy się ograniczenia prędkości. Według wstępnych danych w 2021 roku na policję zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej, w stosunku do 2019 roku to natomiast spadek o 7 486. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 233. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 491 ofiar (o 258 mniej, z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9 064 mniej niż w 2019.

