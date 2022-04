Wojna w Ukrainie. Większość Polaków oczekuje wsparcia finansowego od Unii Europejskiej

Badanie na zlecenie "Rzeczpospolitej" przeprowadzono w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. na grupie 1000 osób. Ankietowani zostali zapytani "kto powinien ponosić koszty utrzymania ukraińskich uchodźców w Polsce?".

Zdaniem badanych przez IBRiS środki na pomoc powinny przede wszystkim pochodzić z Unii - tak uważa 61,4 proc. respondentów. 26,7 proc. wskazuje rząd, 8,9 proc. osoby prywatne przyjmujące uciekinierów z Ukrainy, 0,2 proc. obarczyłoby tym obowiązkiem samorządy, a niespełna 4 proc. nie wie, kto powinien wyłożyć pieniądze.

Unia Europejska przekaże Polsce miliardy na pomoc uchodźcom?

Jak wynika z informacji "Dziennika Gazety Prawnej" Polska może ponad 1,4 miliard euro (ok. 6,5 mld zł) z Unii Europejskiej, które miałyby być przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki te pochodziłyby z dwóch źródeł. Pierwsze to fundusze, które pierwotnie miały być przeznaczone na walę ze skutkami pandemii (ok. 0,5 mld euro). Drugie źródło finansowania to pula wolnych środków z niewykorzystanych jeszcze funduszy za lata 2014-2020.

Do końca marca Kancelaria Premiera z rezerwy budżetu państwa przeznaczyła ponad 107 milionów złotych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak wynika z danych przedstawionych przez "Rzeczpospolitą" do tego trzeba doliczyć wydatki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, które przekroczyły już 238 milionów złotych.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że Polska przekazała już Ukraińcom pomoc humanitarną o wartości 300 milionów złotych. Wlicza się w to także wsparcie udzielane uchodźcom w naszym kraju.

Kuczmierowski w programie Gość Programu 3. Polskiego Radia dodał, że z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych współpracuje także 30 państw, które przekazały w sumie pomoc humanitarną o wartości 230 milionów złotych.

- Staliśmy się swego rodzaju hubem transportowym pomocy humanitarnej - podkreślił prezes agencji.

Ponad 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy

Od momentu napaści Rosji na Ukrainę, do Polski wjechało 2 miliony 548 tysięcy uchodźców z tego kraju.

Straż Graniczna podaje, że w środę funkcjonariusze odprawili ponad 24 tysiące osób. To wzrost prawie o 16 proc. w porównaniu z dniem wcześniejszym.

Od początku wojny z Polski na Ukrainę wróciło ponad 500 tysięcy osób.