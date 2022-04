Więcej na temat prawa antyaborcyjnego w Polsce znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Justyna Wydrzyńska jest współzałożycielką organizacji Kobiety w Sieci i członkinią Aborcyjnego Dream Teamu. W aborcjach pomaga od 16 lat. W piątek (8 kwietnia) za to wsparcie stanie przed sądem. Grożą jej trzy lata więzienia. Jej koleżanki mówią, że "za empatię". Aktywistka przekazała własny zestaw tabletek aborcyjnych kobiecie, która zwróciła się do niej po pomoc. Ma teraz odpowiedzieć za pomocnictwo aborcyjne. Do bezprecedensowego procesu chce dołączyć Ordo Iuris.

Ordo Iuris chce dołączyć do procesu Justyny z ADT

Aborcyjny Dream Team poinformował w swoich mediach społecznościowych, że fundamentalistyczna prawicowa organizacja Ordo Iuris chce dołączyć do procesu Justyny.

"Tłumaczą to uzasadnionym interesem społecznym. Chyba polegającym na tym, żeby nas wykończyć co najmniej nerwowo" - czytamy.

Aktywistki podkreślają, że w związku z tym potrzebują jeszcze więcej zaangażowania. Na razie wsparło je 90 osób zasiadających w europarlamencie. Politycy i polityczki podpisali dokument, w którym nawołują polskie władze do natychmiastowego wycofania wszystkich zarzutów wobec Justyny Wydrzyńskiej, zaprzestania ataków na obrończynie praw człowieka, w szczególności zajmujące się prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi oraz reformy prawa antyaborcyjnego.

Kobietę wspiera też Amnesty International. - Dostęp do bezpiecznej aborcji jest prawem człowieka. Nikt nie powinien być karany za ochronę tego prawa - komentuje na Facebooku organizacja.

Justyna pomaga w aborcjach od 16 lat. Polska stawia ją przed sądem

Działalność Wydrzyńskiej wpisuje się w całości w aktualne wytyczne WHO dotyczące aborcji. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje aborcję farmakologiczną jako bezpieczną metodę przerywania ciąży. Wskazuje też, że najważniejszy jest powszechny dostęp do aborcji - postuluje więc jej dekryminalizację i demedykalizację. Według ekspertów aborcja może więc być dostępna z pomocą douli aborcyjnych takich Justyna. Nie jest konieczna interwencja lekarza, czy obecność w placówce medycznej.

Proces ma ruszyć w najbliższy piątek o 9.30 w Warszawie przy ul. Poligonowej. Członkinie Aborcyjnego Dream Temu zachęcają do przyłączenia się do kampanii #JakJustyna. Szczegóły tutaj.

O 9.00 pod budyniem sądu zacznie się demonstracja solidarnościowa.

Wspierać Justynę Wydrzyńską będą także aktywistki w innych miastach. Poniżej lista demonstracji.

Wrocław 7 kwietnia (czwartek) 18.00

Toruń 7 kwietnia (czwartek) 18.30

Sopot 7 kwietnia (czwartek)

Kraków 8 kwietnia (piątek) 9.00

Warszawa 8 kwietnia (piątek) 9.00

Londyn