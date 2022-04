Pogoda w Polsce w tym tygodniu kształtowana jest głównie przez niże. Oznacza to, że będziemy zmagać się z silnym wiatrem, opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. IMGW zapowiada, że chłodniejsze dni będą przeplatały się z cieplejszymi. Przed nami jednak też "epizod zimowy".

Zobacz wideo Mroźna zima a globalne ocieplenie. „Utrwaliło się oczekiwanie, że będzie tylko cieplej"

Pogoda. Pochmurny weekend z silnym wiatrem i opadami

Według prognozy IMGW czwartek będzie jeszcze dniem cieplejszym z temperaturą od 10 do 15 stopni Celsjusza, gdzieniegdzie nawet do 17 stopni. Wiatr powieje z prędkością w porywach do 70 kilometrów na godzinę, na południowym zachodzie do 80 km/h.

Od piątku do końca tygodnia dni będą chłodniejsze. Temperatura spadnie i będzie wahała się od 5 do maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Miejscami spadnie przelotny deszcz, natomiast w okolicach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. Jeszcze w piątek utrzyma się porywisty wiatr do 70 km/h, który w kolejnych dniach powinien osłabnąć.

Pogoda. Synoptycy: Będzie kolejny epizod zimowy

Tomasz Walijewski w rozmowie z TVN Meteo wskazywał, że do Polski z południowego zachodu Europy napływa ciepłe powietrze, jednak wdziera się ono jedynie do regionów południowych. Nad Polską przemieszcza się też chłodny front atmosferyczny. - My jesteśmy między tymi dwiema strefami, czyli między tą lepszą i cieplejszą pogodą a tą chłodniejszą i gorszą - wyjaśniał. Jak doprecyzował, front "ślizgając się nad Polską", przynosi do naszego kraju opady deszczu.

Zmienność kwietniowej pogody prawdopodobnie da o sobie znać w kolejnych dniach, w związku z czym czekają nas cieplejsze dni na przemian z tymi chłodniejszymi. - Na przykład w weekend przyjdzie ochłodzenie i przelotne opady deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i południu samego śniegu, więc będzie kolejny epizod zimowy. Słabszy od poprzedniego, ale jakby nie było, ochłodzenie będzie widoczne i odczuwalne w czasie weekendu - przekazał.

Pogoda. Do Polski nadchodzi "eksplozja ciepła"

Z informacji synoptyków portalu Fani Pogody wynika, że pierwsza dekada kwietnia pozostanie dość chłodna, jednak w drugiej czeka nas "eksplozja ciepła". Istnieje prawdopodobieństwo, że w kulminacyjnym momencie temperatura przekroczy 20-22 stopnie Celsjusza. Główna faza ocieplenia ma przypaść na okres od 12 do 15 kwietnia.

