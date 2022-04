Pogoda na dziś - czwartek 7 kwietnia. Będzie ciepło, ale wietrznie. Możliwy deszcz

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w czwartek będzie ciepło - temperatura miejscami pokaże od 10 st. C do 15 st. C. Na Podkarpaciu możemy się spodziewać nawet 17 st.C. W trakcie dnia będzie jednak spodziewany deszcz, silny wiatr, w porywach do 70 km/h, lokalnie na południowym zachodzie do 80 km/h.

Pogoda. Czwartek będzie ciepły, ale wietrzny

Najcieplejszym miejscem w Polsce będzie Rzeszów, gdzie możemy się spodziewać 18 st. C. Podobna temperatura będzie w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, gdzie na termometrach będzie 17 st. C. Nieco chłodniej może być w Zielonej Górze, Kielcach, Bydgoszczy czy Lublinie - tam możemy się spodziewać temperatury w okolicach 16 st. C.

Najchłodniej będzie nad morzem, tam słupki rtęci wskażą co najwyżej 15 st. C. Mieszkańcy Szczecina, Gdańska, Olsztyna i Białegostoku muszą jeszcze poczekać na cieplejsze dni. Występujący tam silny wiatr może wpływać na to, że będziemy czuli jeszcze niższą temperaturę.

Silne porywy wiatru w całej Polsce

Według prognoz IMGW w kraju pojawią się silne porywy wiatru, związane z niżem "Nasim". Najsilniejsze porywy wystąpią w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek. Wiatr może wiać z prędkością 90 km/h nad morzem, 85 km/h na zachodzie kraju i 70 km/h w centrum i na południu, w Sudetach do 110 km/h.

Według prognoz najbliższe dni również będą pochmurne i wietrzne. Możemy się także spodziewać opadów deszczu i burz w całym kraju.

