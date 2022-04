Maria i Yeva Izhevskie oraz Lyidmila Romantsova na Pomorze przyjechały z Winnicy (miasto w środkowej części Ukrainy, na wschodnim Podolu). Chciały w Polsce znaleźć schronienie przed wojną. Ze sobą zebrały dorobek całego życia. Od ponad trzech tygodni mieszkały na terenie gdańskiego Wrzeszcza. Niestety 30 marca w ich mieszkaniu doszło do włamania i kradzieży.

Jak donosi "Dziennik Bałtycki", kobiety w momencie kradzieży były w Centrum Nauki Experyment. - Po powrocie okazało się, że drzwi do naszego mieszkania są otwarte - opowiadała dziennikowi jedna z kobiet.

Drzwi były przewiercone, a z mieszkania miały zniknąć wszystkie kosztowności. Kobietom skradziono 10 tysięcy złotych, pamiątki rodzinne, biżuterie oraz dokumenty. Straty łącznie oszacowano na 65 tysięcy złotych.

Sprawę wyjaśniają gdańscy policjanci pod nadzorem prokuratury

- Policjanci odebrali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na szkodę obywatelek Ukrainy - informował "Dziennik Bałtycki" asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz przesłuchali świadków.

Sprawę nadzoruje prokuratura. Policjanci teraz szczegółowo sprawdzają wszystkie informacje, aby zatrzymać sprawców włamania.

Wiceminister: Spada liczba osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski

Paweł Szefernaker w Programie 1. Polskiego Radia poinformował we wtorek, że w ostatnich dniach granicę z Ukrainy do Polski przekracza codziennie około 20 tysięcy osób. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz pełnomocnik rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy mówił, że wciąż na zachodzie Ukrainy pozostają uchodźcy wewnętrzni.

- Ponad 6 milionów osób, to są osoby, które migrują w ramach Ukrainy i musimy być także przygotowani na to, że część tych osób w sytuacji zagrożenia życia może w dalszym ciągu szukać bezpieczeństwa w Polsce i w Europie Zachodniej - powiedział wiceminister. - W związku z tym musimy być gotowi na różne scenariusze - dodał.

Wiceminister powiedział, że 650 tysięcy osób z Ukrainy otrzymało już numer pesel. - To są osoby, które w większości będą chciały w Polsce zostać. Tutaj się uczyć, tutaj pracować, tutaj - myślę do momentu przynajmniej zakończenia agresji Rosji na Ukrainę - prowadzić bezpieczne życie - mówił Paweł Szefernaker.

Jak dodał wiceminister, z bazy pesel wynika, że 51 proc. zarejestrowanych to dzieci, 43 proc. kobiety w wieku 19-65 lat, a 3 proc. to mężczyźni.

