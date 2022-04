Agata Duda spotkała się z Kukizem i Czarnkiem. Tematem rozmów pomoc Ukrainie

Od początku inwazji Rosji Agata Kornhauser-Duda aktywnie angażuje się w akcję pomocy Ukrainie. W poniedziałek 4 kwietnia pierwsza dama zainicjowała spotkanie się m.in. z Pawłem Kukizem, ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Tematem ich rozmów była pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Agata Duda spotkała się z Przemysławem Czarnkiem. O czym rozmawiali?

Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania z Przemysławem Czarnkiem poruszyła temat edukacji dzieci uchodźców w polskich szkołach. Warto podkreślić, że obecnie większość z nich uczy się w klasach ogólnodostępnych. "Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o regulacjach umożliwiających dzieciom kontynuowanie edukacji wśród polskich rówieśników oraz o tzw. oddziałach przygotowawczych, w których ukraińscy uczniowie uczą się w głównej mierze języka polskiego" - przekazano w opublikowanym komunikacie na oficjalnej stronie prezydenta.

"Wielu uczniów korzysta cały czas z możliwości nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Część nie podjęła jeszcze decyzji co do przystąpienia do polskiego systemu oświaty" - czytamy na stronie prezydenta.

"Mówiono też o współpracy instytucji oraz pedagogów z obu krajów, jak również o podręcznikach stosowanych do nauki języka polskiego w Ukrainie przed wybuchem wojny jako narzędziach przydatnych w nauczaniu ukraińskich uchodźców obecnie" - dodano.

Pierwsza dama zwróciła również uwagę na możliwość przystąpienia ukraińskich dzieci do egzaminu ósmoklasisty. Chęć zdawania go w naszym kraju zadeklarowało 6600 uczniów z Ukrainy. Do polskiego systemu oświaty trafiło do tej pory łącznie 161 tys. ukraińskich dzieci.

Rozmowa z Pawłem Kukizem

Agata Kornhauser-Duda odbyła również rozmowę z zaangażowanym w pomoc Ukrainie Pawłem Kukizem. W spotkaniu brał udział także sekretarz stanu w KPRP minister Adam Kwiatkowski. Politycy wymieniali się z pierwszą damą doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat długofalowej i kierunkowej pomocy uchodźcom oraz tym, którzy zostali w kraju. - Takie celowe, skoordynowane wsparcie jest najszybsze i najskuteczniejsze. Wiemy, czego i gdzie dokładnie potrzeba i organizujemy właśnie te rzeczy - skomentowała prezydentowa.

Agata Kornhauser-Duda, mimo pełnionej funkcji, zazwyczaj rzadko publicznie zajmuje stanowisko w danej sprawie. Wielu zarzucało pierwszej damie, że nie angażuje się w ważne kwestie społeczne i polityczne. Nie zabrała głosu m.in. na temat czarnych protestów parasolek czy Strajku Kobiet. Milczącą postawę argumentowano tym, że żona głowy państwa nie chce, aby o jej działalności było głośno w mediach.

Posłanki Koalicji Obywatelskiej biorąc pod uwagę fakt, że Agata Konhauser-Duda była nauczycielką niemieckiego w krakowskim Liceum im. Sobieskiego, zaprosiły ją na rozmowę w sprawie lex Czarnek. - Gdyby to pani prezydentowa miała decydować, jestem przekonana, że lex Czarnek nie weszłoby w życie - komentowała po spotkaniu Katarzyna Lubnauer. Andrzej Duda finalnie zawetował ustawę.

