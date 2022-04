W drugiej połowie trwającego tygodnia czeka nas większe ocieplenie, a najcieplej ma być w południowej części kraju. "Niż o imieniu Nasim przejściowo w swoim ciepłym wycinku niżu ściągnie cieplejsze powietrze pochodzenia polarno morskiego" - zapowiadają we wtorek fanipogody.pl.

Pogoda. Do Polski dotrze niż Nasim, który przyniesie ocieplenie

Jak zapowiadają synoptycy portalu, "czeka nas gwałtowne, lecz krótkie uderzenie ciepła w naszej części Europy". Z każdym dniem pogoda będzie poprawiać się i już w drugiej połowie tygodnia czeka nas większe ocieplenie. Jak podają synoptycy, najcieplejszy będzie okres od 6 do 7 kwietnia. "Niż o nazwie Nasim sprowadzi cieplejsze powietrze polarno morskie z południowego-zachodu do Polski. Niestety nie będzie to jednak trwałe ocieplenie" - czytamy.

Na termometrach w tych dniach pojawi się nawet do 20 stopni. Najwyższą temperaturę synoptycy prognozują w środę w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Wielkopolskę, aż po województwo łódzkie.

Polacy nie nacieszą się wiosenną aurą. Szybko wróci ochłodzenie

Synoptycy zapowiadają jednak, że już w czwartek powróci zimno."Od zachodu, północnego-zachodu zacznie wkraczać zacznie front atmosferyczny o charakterze chłodnym" - podają fani pogody.pl. Zaznaczają, że front ten wpłynie na wzrost zachmurzenia, będzie też coraz bardziej wiało, pojawią się również opady atmosferyczne.

Synoptycy nie wykluczają również burz. Najbardziej porywisty wiatr, zdaniem synoptyków, ma wystąpić w na zachodzie, częściowo północnych i centralnych rejonach, gdzie miejscami będzie wiał z prędkością 72 km/h. Najdłużej ciepłe powietrze utrzyma się we wschodniej, południowo-wschodniej części naszego kraju, gdzie jeszcze w czwartek będzie można cieszyć się wyższymi temperaturami na termometrach.

Jaka pogoda w Wielkanoc?

Z informacji synoptyków, w Wielkanoc i okres okołowielkanocny pogoda ma być w miarę stabilna, choć będzie chłodniej. Prawdopodobnie czeka nas wzrost zachmurzenia, silniejsze porywy wiatru, możliwe będą przelotne opady deszczu, a nawet wiosenne burze.

Średnia temperatura wyniesie od 10 do około 16 stopni Celsjusza. Możliwe jednak, że będzie jeszcze chłodniej i temperatura spadnie nawet poniżej 10 stopni.