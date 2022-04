Pogoda na dziś - środa 6 kwietnia. Nadal dużo chmur i przelotne opady atmosferyczne

Pogoda w tym tygodniu kształtowana jest przez niż baryczny i mija pod znakiem zachmurzeń, opadów oraz silnych podmuchów, co odczujemy również w środę 8 kwietnia. "Wiatr nadal porywisty, ale już słabszy niż na początku tygodnia: przeważnie do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, południowo-zachodni" - podają synoptycy IMGW.

Pogoda na dziś - środa 6 kwietnia. Najcieplej na południu kraju

Według prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę 6 kwietnia najcieplej będzie na południu kraju. W Krakowie i Opolu termometr wskaże 13 stopni Celsjusza. Jedną kreskę mniej, czyli 12 stopni, odczują mieszkańcy Rzeszowa, Katowic oraz Wrocławia. W Poznaniu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim eksperci przewidują 11 stopni Celsjusza, natomiast w Koszalinie 9.

W centrum kraju - w Toruniu, Warszawie i Łodzi - możemy spodziewać się zaledwie 8 stopni Celsjusza i deszczu. Podobnie jak w Gdańsku i Olsztynie, z tą różnicą, że tam na termometrach wyświetlą się 4 stopnie. Na północnym wschodzie Polski temperatura również będzie niska - w Białymstoku 6 stopni, a w Suwałkach 5.

Prognoza pogody 6.04.2022 Gazeta.pl

Opady atmosferyczne i niekorzystny biomet

"W środę nadal dużo chmur, przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu" - podają w komunikacie synoptycy IMGW. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, za takie warunki atmosferyczne odpowiedzialny jest niż baryczny, który ma również negatywny wpływ na nasze samopoczucie. W północnej części Polski warunki biometeorologiczne będą niekorzystne. Na pozostałym obszarze wpływ pogody na organizm człowieka w ciągu dnia będzie stopniowo zmieniał się z niekorzystnego do obojętnego - podaje biometeo.imgw.pl.

Ocieplenie w drugiej dekadzie kwietnia

Według synoptyków i ekspertów z portalu Fani Pogody, kulminacyjne ocieplenie przypadnie na środę i czwartek (6.04. - 7.04). Jednak nie na długo, bo później znowu wróci ochłodzenie. "Często przechodzić mają przez nasz kraj strefy frontów atmosferycznych, dlatego też warunki pogodowe będą zmienne" - czytamy na portalu. "Na zdecydowanie wyższe temperatury przyjdzie nam poczekać do drugiej dekady kwietnia" - dodają. Wówczas temperatura powietrza może przekroczyć nawet 20 stopni Celsjusza.

