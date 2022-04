Zobacz wideo Poranna rozmowa Gazeta.pl. Gośćmi płk dr Piotr Łukasiewicz i dziennikarka Lesia Vakuliuk

We wtorek z gośćmi Porannej rozmowy Gazeta.pl porozmawiamy o masakrze w miejscowości Bucza, o obecnej sytuacji w Ukrainie, a także o przegrupowaniu wojsk rosyjskich.

Zapytamy także o to, co Zachód może jeszcze zrobić, żeby pomóc Ukrainie? Jakie sankcje powinny zostać nałożone?

Zastanowimy się również, jakie konsekwencje mogą dosięgnąć Rosję za ludobójstwo, którego się dopuszcza. Porozmawiamy o kondycji ukraińskiego wojska i możliwości wsparcia jego uzbrojenia.

Ukraińska armia odzyskała region kijowski. Odkryto okrucieństwa Rosjan wobec cywili

Ukraińskie siły odzyskały kontrolę nad całym regionem kijowskim. Poinformowała o tym wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. W ostatnich dniach Ukraińcy zajęli przeszło 30 miast i wsi w okolicach Kijowa. Rosjanie rozpoczęli atak na stolicę Ukrainy w pierwszym dniu agresji, 24 lutego. Od tego czasu w rejonie Kijowa trwały walki. Odzyskane miejscowości są w większości zniszczone, część z nich została zaminowana.

W mieście Bucza pod Kijowem, które opuścili Rosjanie, ukraińscy żołnierze odkryli zbiorowy grób, w którym pogrzebano około 300 cywilów. Część z nich miała ręce związane na plecach. Z kolei przy drodze, w odległości 20 kilometrów od Kijowa, znaleziono nagie ciała kilku kobiet, które Rosjanie mieli próbować wcześniej spalić. "To byli cywile, to była egzekucja" - powiedział rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nikiforow.

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział, że masakra ludności cywilnej przez wojska rosyjskie w Buczy była celowa. Dmytro Kułeba domaga się, by Grupa G7 nałożyła na Rosję nowe, "druzgoczące" sankcje.

Ukraiński minister spraw zagranicznych wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny do jak najszybszego odwiedzenia Buczy i innych miast w okolicach Kijowa w celu zebrania dowodów na ewentualne "rosyjskie zbrodnie wojenne". Ukraińskie MSZ dodaje, że wniosek w tej sprawie został już wysłany do Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Przywódcy państw i organizacji międzynarodowych potępiają zbrodnie wojenne Rosjan

Masakrę w Buczy potępiło już wiele krajów świata, w tym m.in. Francja, Wielka Brytania, Niemcy czy USA. Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian stwierdził, że takie "nadużycia" wojsk rosyjskich stanowią zbrodnie wojenne i że Francja będzie współpracować z władzami ukraińskimi i Międzynarodowym Trybunałem Karnym w celu postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za nie.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji napisała na Twitterze, że są mocne dowody tych zbrodni wojennych, więc Rosja nie może pozostać członkiem Rady Praw Człowieka ONZ. "Musi zostać zawieszona" - podkreśliła.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że jest wstrząśnięty okrucieństwami dokonanymi przez rosyjskie wojsko w pobliżu Kijowa. W reakcji na nie zapowiedział nałożenie kolejnych sankcji na Moskwę.

"UE pomaga Ukrainie i organizacjom pozarządowym w gromadzeniu dowodów niezbędnych do wszczęcia postępowania przed sądami międzynarodowymi"- napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej. Charles Michel dodał, że dalsze sankcje i wsparcie ze strony UE dla Ukrainy "są w drodze".

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken potępił rosyjskie zbrodnie na ukraińskich cywilach pod Kijowem. "Zdecydowanie potępiamy akty okrucieństwa, popełniane przez siły Kremla w Buczy i na całej Ukrainie. Będziemy ścigać odpowiedzialnych za to, używając wszystkich dostępnych narzędzi, dokumentując i przekazując informacje na ten temat" - napisał na Twitterze Antony Blinken.

Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że zbrodnie, których Rosjanie dopuścili się na blisko 300 mieszkańcach Buczy i w innych miastach wokół Kijowa, trzeba nazwać ludobójstwem i jak ludobójstwo rozliczyć. Dlatego szef polskiego rządu domaga się jak najszybszego zwołania Rady Europejskiej w sprawie zbrodni rosyjskich i nałożenia skutecznych sankcji. "Wszyscy sprawcy tych zbrodni - zarówno pośredni, jak i bezpośredni - muszą zostać surowo ukarani przez międzynarodowe trybunały. Masakra w Buczy to więcej niż sygnał alarmowy dla Europy i całego świata. To rozdzierający krzyk o sprawiedliwość, o wolność, o prawo do życia. O podstawowe i uniwersalne wartości" - zaznaczył premier.