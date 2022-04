Pogoda na dziś - wtorek 5 kwietnia. Silny wiatr na północy kraju, niewielkie ocieplenie

Wtorek zapowiada się z umiarkowanym lub dużym zachmurzeniem. W całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - tam spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Pogoda na wtorek 5 kwietnia. Początek krótkiego ocieplenia. Maksymalnie 10 stopni

Zgodnie z prognozą IMGW, temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 4-5 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, Pomorzu i krańcach wschodnich, do 10 stopni na południowym zachodzie. To początek krótkiego ocieplenia, które potrwa do najbliższego czwartku. Więcej szczegółów w poniższym artykule:

We wtorek powieje silny wiatr. IMGW wydał prognozę zagrożeń

Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, osiągający w porywach nad morzem do 70 km/h, a w głębi lądu - do 60 km/h. W górach przewidywane porywy do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W związku z silnym wiatrem synoptycy Instytutu wydali prognozę zagrożeń pierwszego stopnia dla północnych powiatów woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Na drogach i chodnikach w tych dwóch regionach oraz w woj. kujawsko-pomorskim trzeba zachować ostrożność - będzie ślisko. Natomiast w południowych powiatach woj. podlaskiego, na południowo-wschodnim Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie obowiązuje prognoza zagrożeń przed roztopami. Alerty są ważne do godz. 7:30 w środę 6 kwietnia, ale sytuacja może ulec zmianie.

Dynamiczna pogoda będzie na ogół niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. W godzinach wieczornych w północnej Polsce w czasie większych przejaśnień i zmniejszonej porywistości wiatru niekorzystny biomet może przejściowo osłabnąć do obojętnego.