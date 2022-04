Rusza Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie. "Chcemy pomóc naszym siostrom odnaleźć w Polsce drugi dom"

"4 kwietnia zainauguruje działalność Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie. W jego skład z polskiej strony wchodzą m.in. Ewa Ewart, Dominika Kulczyk, Agnieszka Holland, Janina Ochojska czy Olga Tokarczuk. Z ukraińskiej – m.in. Iryna Deszczyca, Halyna Karp, Olha Matviienko, Oksana Zabużko czy Irina Zapatrina" - czytamy w komunikacie na temat inauguracji Siostrzeństwa. Organizacja jest koalicją kobiet z Polski i Ukrainy, która będzie decydowała o przyznawaniu grantów z Funduszu Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy "Cześć Dziewczyny!". W pierwszej edycji ich wartość ma wynieść ok. 1,5 mln zł.

Rusza Siostrzeństwo Polsko-Ukraińskie

W komunikacie wskazano, że 76 proc. osób z Ukrainy, które od początku rosyjskiej agresji podjęły pracę w Polsce, to kobiety. "Aby zapewnić im długofalową pomoc, bazującą między innymi na tworzeniu miejsc pracy, aktywizacji zawodowej, wsparciu edukacji i kultury powstał Fundusz Wsparcia Kobiet i Dziewczynek z Ukrainy. Fundusz to część inicjatywy 'Cześć Dziewczyny!' uruchomionej 8 marca przez Kulczyk Foundation" - czytamy.

Fundacja gromadzi pieniądze, które można wpłacać na platformie patronite.pl.

- Nie wiemy, jak długo potrwa rosyjska agresja na Ukrainę. Nie wiemy też, kiedy ukraińskie kobiety będą mogły wrócić do domu, choć nie tracimy na to nadziei. Wiemy, że dopóki są w Polsce, potrzebna będzie im stała pomoc w adaptacji i ułożeniu sobie życia na miejscu. Dzięki Siostrzeństwu będziemy mogły wesprzeć przekazywanie środków na najlepsze projekty, której tej adaptacji posłużą. Dla ludzi z Ukrainy to bezcenna pomoc - mówi Iryna Deszczyca, żona ambasadora Ukrainy w Polsce.

Wśród najważniejszych kryteriów dotyczących przyznania grantów organizatorzy wymieniają między innymi: wsparcie relacji rodzinnych, tworzenie nowych miejsc pracy, wsparcie lokalnych samorządów, aktywizacja kobiet i osób starszych, wsparcie kanałów pomocy humanitarnej, wsparcie edukacji i inicjatyw naukowych, wsparcie inicjatyw kulturalnych, szczególnie w wymiarze lokalnym, aktywizacja biznesowa relacji polsko–ukraińskich, trwałość proponowanej infrastruktury społecznej.

"Nadszedł czas, by mówić o budowie polsko-ukraińskiego społeczeństwa"

- Premiowane będą projekty, które z jednej strony pomogą zadomowić się Kobietom i Dziewczynkom z Ukrainy w Polsce, a z drugiej mogą uruchomić Efekt Domina - trwałą zmianę w ich rzeczywistości. Stawiamy na wspólnotowość, odzyskanie wolności i godności ekonomicznej. Zależy nam też na tym, żeby te środki trafiały do organizacji i inicjatyw na poziomie lokalnym - mówi Dominika Kulczyk. - Wierzymy, że nadszedł czas, by mówić o budowie wspólnego polsko-ukraińskiego społeczeństwa. Chcemy pomóc naszym Siostrom z Ukrainy odnaleźć w Polsce ich drugi dom. A jeśli zechcą - stworzyć im warunki, dzięki którym zostaną tu na zawsze - dodaje.

Przy ulicy Ogrodowej 3 w Warszawie powstanie Centrum Obsługi Grantów, gdzie będzie można zapoznać się z zasadami przyznawania grantów czy uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Również przy Ogrodowej 3 w poniedziałek o godz. 16 rozpocznie się inauguracja Siostrzeństwa.

- Obserwujemy ogromny zryw pomocy wobec ludzi z Ukrainy. Historia nie zapomni tego Polkom i Polakom. Pokazujemy serce i ogromne poświęcenie. Ale w ramach Siostrzeństwa chcemy pójść o krok dalej. Z jednej strony nagrodzić najbardziej innowacyjne pomysły. Z drugiej - realnie wesprzeć je finansowo. Zależy nam, aby te projekty służyły długofalowemu wsparciu - mówi Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Głównej Konferederacji Lewiatan.