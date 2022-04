Pogoda na dziś - 4 kwietnia 2022. Możliwy silny wiatr oraz opady śniegu

W poniedziałek synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W północnej części kraju możliwe są dalsze opady deszczu, deszczu ze śniegiem i okresami samego śniegu. Temperatura minimalna będzie się wahać od -6 st. C na południu oraz do 3 st.C na północy kraju. W rejonach podgórskich możliwe spadki temperatury nawet do ok. -10 st. C.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wiejski był gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl

Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wynosić od 4 stopni na północy do 8 stopni w południowej Polsce. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem możliwe są porywy do 70 km/h, na pozostałym obszarze siła wiatru może osiągnąć do 50 km/h - przekazuje IMGW.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. W poniedziałek będzie mniej opadów śniegu

W poniedziałek powinniśmy zwrócić uwagę na oblodzenia nawierzchni dróg, które mogą się pojawić po wcześniejszych, intensywnych opadach. W trakcie dnia temperatura będzie wyższa niż w niedzielę, a pogoda będzie nieco lepsza. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, Poznaniu oraz we Wrocławiu - tam możemy się spodziewać 10 st. C. Podobna temperatura będzie w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku oraz w Łodzi - tam słupki rtęci pokażą 8 st. C.

Pogoda 4.4.2022 r. Gazeta.pl

Ksiądz bajdurzył o wojnie i przestrzegał Polki przed Ukrainkami

Pogoda. Chłodniej będzie na południu kraju

Najniższej temperatury mogą się spodziewać mieszkańcy Białegostoku, Lublina, Kielc, Rzeszowa, Krakowa, Katowic oraz Łodzi. W tych rejonach temperatura wyniesie jedynie 5 st. C. Przez cały dzień będzie mocno wiało - również w nocy z poniedziałku na wtorek. 4 kwietnia to będzie pochmurny dzień z możliwymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu w niektórych miejscach Polski.

UE reaguje na masakrę w Buczy. Będzie zaostrzenie sankcji