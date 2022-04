Dzierzgonka. 65-latek wjechał w barierę ochronną na moście. Był pod wpływem alkoholu [WIDEO]

Około godz. 14:00 kierowca samochodu, z dużą prędkością wjechał na most, po czym zderzył się z barierą ochronną i niemal wjechał wprost w nadjeżdżające z naprzeciwka auto - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Doprowadził do poważnej kolizji - wszystko zostało nagrane

Na miejscu kolizji pojawili się policjanci Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i stwierdzili, że kierowca miał ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Na nagraniu opublikowanym przez jednostkę policyjną widzimy, że kierujący pojazdem zderzył się z barierą ochronną i otarł o jadące z naprzeciwka audi. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Funkcjonariusze policji zatrzymali prawo jazdy 65-latka oraz ukarali go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych za doprowadzenie do wypadku. Teraz zostanie ukarany za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyźnie grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Jazda pod wpływem alkoholu - jakie są obecne kary?

Aktualnie przepisy dotyczące kar za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu reguluje art. 87 Kodeksu wykroczeń. Zakłada on, że - "kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych". Należy pamiętać, że wymierzona kara aresztu nie może być krótsza niż pięć dni, ani przekraczać 30 dni. Nałożona grzywna w tym przypadku wyniesie od 50 do 5000 złotych.

W przypadku, gdy kierowca będzie prowadził samochód pod wpływem alkoholu, sąd może wydać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wynika to z art. 42 § 2 Kodeksu karnego: sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu mechanicznego przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeśli kierowca w chwili popełnienia czynu był pod wpływem alkoholu - sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Jest także możliwość wydania wyroku o zakazie prowadzenia pojazdów konkretnego rodzaju, na okres nie krótszy niż trzy lata.

