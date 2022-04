Co pyli w kwietniu? Jakich roślin należy unikać? [KALENDARZ PYLENIA]

Wiosna jest dla alergików wyjątkowo męczącą porą roku. Choć zaczyna robić się coraz cieplej i pojawia się słońce, to jest to okres, w którym wszystko budzi się do życia. A co za tym idzie - rośliny zaczynają pylić. Co pyli w kwietniu? Odpowiadamy.

3 Fot. Grażyna Makara / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl