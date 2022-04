Pogoda na dziś - sobota 2 kwietnia. Kontynuacja zimowej aury. IMGW ostrzega przed opadami śniegu

Pogoda w sobotę wciąż będzie kształtowana przez układ niskiego ciśnienia z ośrodkami nad południową oraz południowo-wschodnią Europą. Jak informuje IMGW, do Polski nadal napływało będzie powietrze pochodzenia arktycznego, a ciśnienie będzie stopniowo rosło.

W piątek maksymalna temperatura powietrza w Polsce będzie wahała się od zera do maksymalnie 6 stopni Celsjusza. Najchłodniej, bo zero stopni, będzie w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Opolu i Warszawie, jeden stopień w Katowicach, w Krakowie - do 2 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie maksymalnie 3 stopnie.

Mieszkańcy Gdańska, Koszalina i Suwałk zobaczą na termometrach 4 stopnie Celsjusza, a Olsztyna i Szczecina - maksymalnie 5 stopni. W Bydgoszczy, Poznaniu, Toruniu i Zielonej Górze 6 stopni Celsjusza. Najcieplej, bo 7 st. C w Gorzowie Wielkopolskim.

Pogoda na dziś - sobota 2 kwietnia. IMGW ostrzega przed śniegiem i oblodzeniami

W sobotę zachmurzenie nad całą Polską będzie duże lub całkowite, nad morzem z przejaśnieniami. Praktycznie w całym kraju możemy też spodziewać się opadów śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami dla województw: podlaskiego, mazowieckiego (oprócz zachodnich i północnych powiatów), lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Ponadto na południu szczególnie nad ranem wystąpią oblodzenia, w związku z czym kierowcy powinni zachować dużą ostrożność na drogach. Na wybrzeżu oraz w południowych regionach powieje silny, porywisty wiatr, które prędkość wyniesie w porywach nawet do 75 kilometrów na godzinę.

