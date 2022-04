Pogoda. IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty dla 13 województw. Nawet do 30 cm śniegu

"Dziś pochmurno i opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu: na południowym wschodzie do 15 mm, śnieg miejscami 5-7cm, w górach 10-15cm. Na północnym zachodzie bez opadów. Temperatura od 0 st. C do 7 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywy do 60 km/h, nad morzem do 80 km/h" - zapowiadał w piątek rano IMGW na Twitterze.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed opadami śniegu

Choć kalendarzowa wiosna od ponad tygodnia jest już z nami, zima nie daje tak łatwo o sobie zapomnieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych. Alerty drugiego stopnia (pomarańczowe) przed intensywnymi opadami śniegu dotyczą województwa dolnośląskiego, a dokładniej obszarów położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza. Prognozuje się tam opady śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 20, a nawet 30 centymetrów.

Instytut wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Te obejmują znacznie większy obszar, w którym przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść do 7, a nawet do 15 centymetrów. Alerty obowiązują w województwach:

podlaskim,

mazowieckim (oprócz północnych i zachodnich powiatów),

lubelskim (tylko północne powiaty),

łódzkim,

świętokrzyskim,

wielkopolskim (tylko południowe powiaty),

małopolskim (oprócz wschodnich powiatów),

śląskim,

opolskim,

dolnośląskim.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW na piątek: Oblodzenia, wiatr i deszcz

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia na piątek dotyczą też intensywnych opadów deszczu, których suma wyniesie od 25 do 40 mm. Po godz. 14 opady nadal będą występować, jednak będzie to deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Żółte alerty przed intensywnym deszczem obowiązują w piątek w woj. lubelskim (oprócz powiatów północnych) i podkarpackim.

Silny wiatr będzie natomiast stanowił zagrożenie na północy Polski. IMGW ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 kilometrów na godzinę z północnego wschodu oraz północy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą nadmorskich powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ponadto na Dolnym Śląsku do godz. 9 w piątek obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami.

