Bydgoszcz. Chciał trenować dzieci z Ukrainy. Policja: Miał setki plików z pornografią dziecięcą

Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 50-letniego mężczyznę, na którego komputerze ujawniono "setki plików z pornografią dziecięcą". Wcześniej zatrzymany proponował w mediach społecznościowych trening piłki dla dzieci, które przybyły do Polski z Ukrainy.

Bydgoszcz. Mężczyzna oferował trening dla dzieci z Ukrainy. W jego mieszkaniu znaleziono materiały z pornografią dziecięcą

Po wybuchu wojny w Ukrainie pewien 50-letni mężczyzna z Bydgoszczy umieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że jest trenerem piłki i chętnie podejmie się trenowania ukraińskich dzieci. W tym celu potrzebował jednak sprzętu i sali. Policja podkreśla, że jest szczególnie wyczulona na wyłapywanie fake newsów, a także na zapobieganie handlem ludźmi. Post 50-latka wzbudził więc podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili przyjrzeć się mężczyźnie bliżej.

Okazało się, że bydgoszczanin był w przeszłości karany za przestępstwa o charakterze seksualnym wobec małoletnich. Policjanci postanowili więc udać się do mieszkania mężczyzny - tam znaleźli materiały z pornografią dziecięcą, między innymi płyty CD, a także setki plików znajdujących się na komputerze.

Sprawą zajęli się także funkcjonariusze z bydgoskiego wydziału do walki z cyberprzestęczością. - Dalsza praca policjantów pozwoliła na zgromadzenie materiału dowodowego świadczącego o dokonanych przez podejrzanego przestępstwach polegających na utrwalaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego dziecka - poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy Monika Chlebicz.

Bydgoszcz. 50-latek miał materiały z pornografią dziecięcą. Za ich posiadanie grozi do pięciu lat więzienia

Decyzją prokuratury 50-latek został tymczasowo aresztowany. Trwa praca nad zgromadzonym materiałem, w dalszej kolejności funkcjonariusze będą ustalać tożsamość osób, które mogły zostać pokrzywdzone, a także docierać do świadków. Posiadanie materiałów z pornografią dziecięcą zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności, natomiast utrwalanie takich treści do lat dziesięciu. Na szczęście, według informacji policji, mężczyźnie nie udało się zorganizować treningu. Okazało się także, że jego zainteresowanie sportem jest jedynie amatorskie.

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji >>>