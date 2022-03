Co z przesmykiem suwalskim? Szef NATO: Jesteśmy po to, by chronić terytorium Polski i Litwy

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg był w czwartek pytany na konferencji prasowej w Brukseli o Kaliningrad. - Mam pytanie o Kaliningrad, bo kilka razy słyszeliśmy w rosyjskiej telewizji państwowej, ale nie tylko, że Rosja rozważa plany eksploracji korytarza do Kaliningradu i czy uważacie to za realne zagrożenie dla Polski? - zapytała polska dziennikarka.

Jens Stoltenberg o Kaliningradzie: W Kaliningradzie jesteśmy po to, by chronić wszystkich sojuszników NATO

Szef NATO odpowiedział, że "w Kaliningradzie i każdym korytarzu lądowym jesteśmy po to, by chronić wszystkich sojuszników NATO". - A to oczywiście obejmuje również przesmyk suwalski oraz terytorium zarówno Polski, jak i Litwy - podkreślił Stoltenberg. Dodał, że "aby więc upewnić się, że nie ma miejsca na nieporozumienia i błędne kalkulacje z Moskwą w tej sprawie, znacząco zwiększyliśmy naszą obecność we wschodniej części Sojuszu". Wyjaśnił, że również przywódcy NATO, podczas zeszłotygodniowego spotkania pytali natowskich dowódców wojskowych o "opcje dalszego wzmocnienia naszej obecności we wschodniej części sojuszu".

Ponieważ stajemy w obliczu nowej rzeczywistości i potrzebujemy bardziej długoterminowej adaptacji odstraszania i obrony NATO, w tym obecności na wschodzie. Jesteśmy więc po to, by zapewnić, że Rosja nie wykorzysta Kaliningradu ani żadnego innego pretekstu do podjęcia jakichkolwiek agresywnych działań przeciwko jakiemukolwiek sojusznikowi z NATO

- zapewnił Jens Stoltenberg.

Przesmyk suwalski to pojęcie używane w terminologii NATO. Jest to oznaczenie dla polskich terenów przy granicy z Litwą, które obejmują Suwałki, Augustów czy Sejny. Według wojsk lądowych USA jest to potencjalnie najbardziej zapalny punkt w Europie - takie stanowisko przedstawił w 2015 roku ówczesny głównodowodzący US Army Europe, generał Benjamin Hodges.

Zdaniem amerykańskich ekspertów wojskowych to właśnie w tym rejonie może dojść do konfliktu Rosji z Zachodem. Podczas szczytu NATO swoje obawy w tej sprawie wyraził prezydent Litwy Gitanas Nauseda - donosi "El Pais". Prezydent miał nazwać 92-kilometrowy przesmyk suwalski "europejską piętą Achillesa".

