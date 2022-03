- Polska to nasz największy przyjaciel. Bardzo ważna jest dla nas pomoc humanitarna, którą od was otrzymujemy - powiedział podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska mer oblężonego Mariupola, Wadym Bojczenko. Dodał, że "Polska do tej pory przyjęła prawie 2,5 mln osób z Ukrainy uciekających przed wojną". - Bardzo Wam za to dziękujemy. Dziękujemy, bracia i siostry, Polacy - dodał Bojczenko.

