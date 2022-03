Tarnów. Ukradł fotopułapkę, ale ta zdążyła zrobić mu zdjęcie. Policja szuka "geniusza zbrodni"

Policjanci z komisariatu Tarnów - Centrum prowadzą dochodzenie w sprawie niecodziennej kradzieży, do której doszło 9 stycznia br. około godz. 15:00 w miejscowości Nowe Żukowice. Zuchwały złodziej ukradł fotopułapkę. Nie wiedział jednak, że zdążyła zrobić mu zdjęcie i przesłać je do systemu. Policjanci upublicznili wizerunek mężczyzny, licząc, że ktoś rozpozna go i pomoże w śledztwie.

Nowe Żukowice k. Tarnowa. Mężczyzna ukradł fotopułapkę, która zrobiła mu zdjęcie

Jak informuje małopolska policja, sprawca jadący z pasażerem srebrnym samochodem (prawdopodobnie był to Ford Kuga), zatrzymał się na drodze biegnącej pod wiaduktem autostrady A4. Następnie kierujący wysiadł z pojazdu i zerwał umieszczoną w metalowej skrzynce fotopułapkę monitorującą przejście dla zwierząt.

Mężczyzna zabrał przytwierdzone do słupka ogrodzeniowego urządzenie z oprzyrządowaniem warte kilka tysięcy złotych i odjechał. Nim została wyłączona, fotopułapka zdążyła jeszcze zarejestrować i przesłać do systemu wizerunek mężczyzny. Na upublicznionych przez policję zdjęciach widać, że urządzenie zdążyło również ująć na zdjęciach wnętrze samochodu przestępcy.

Policja prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę lub były świadkami zdarzenia. Kontaktować się można pod numerem 47 831- 22- 21 lub adresem e-mail: mienie.centrum@tarnow.policja.gov.pl.

