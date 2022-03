Tragedia w Starogardzie Gdańskim. W pożarze kamienicy zginęła trójka dzieci. Czwarte walczy o życie

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 bryg. Łukasz Płusa, rzecznik Pomorskiej Straży Pożarnej, kilka minut po godz. 9:00 na stanowisko kierowania komendanta powiatowego Starogardu Gdańskiego wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Chojnickiej 14. Na miejsce zdarzenia zadysponowano siedem zastępów Straży Pożarnej.

Starogard Gdański. Tragiczny w skutkach pożar kamienicy. Zginęła trójka dzieci

Bryg. Łukasz Płusa przekazał, że kamienica znajdowała się blisko jednostki ratowniczo-gaśniczej, ale mimo to nie udało się wszystkich uratować. - Budynek znajduje się blisko jednostki ratowniczo-gaśniczej, więc dojazd strażaków był bardzo szybki. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do działań gaśniczych. Ewakuowano mieszkańców z tego obiektu. Niestety w wyniku pożaru mamy trzy ofiary śmiertelne. Jest to trójka dzieci w wieku pięciu lat, dwóch lat i jednego miesiąca - mówił Płusa w rozmowie z TVN24.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Pomorskiej Straży Pożarnej wynika, że dodatkowo pięć osób jest poszkodowanych i zostały one przetransportowane do najbliższych szpitali przez zespoły ratownictwa medycznego. Jak podaje TVN, do szpitala z poparzeniami trafili rodzice dzieci wraz ze swoim czwartym dzieckiem, trzylatkiem, który w ciężkim stanie walczy o życie.

