Służby zatrzymały 12 osób z dużej grupy przestępczej. Miały obracać bronią, sterydami i narkotykami

Policjanci z Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z kilku innych instytucji prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. W jego wyniku udało się namierzyć grupę, która trudniła się m.in. produkcją i handlem anabolikami oraz narkotykami.

REKLAMA

Zobacz wideo CBŚP przejęło broń, amunicję i narkotyki od zorganizowanej grupy przestępczej

Polskie służby zatrzymał 12 osób. Mogły uczestniczyć w przemycie m.in. broni i narkotyków

Wśród podejrzanych o udział w gangu są osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców różnych klubów sportowych. W śledztwie jest już 82 podejrzanych. Ostatnią akcję CBŚP i SG, wsparli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zespoły Realizacyjne CBŚP i SG. Działania przeprowadzono na terenie województwa dolnośląskiego i łódzkiego, gdzie zatrzymano 12 osób, w wieku od 30 do 50 lat.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani mogli na przestrzeni ostatnich kilku lat przemycić do Polski co najmniej 700 kg narkotyków o wartości ok. 14 mln zł, a także wprowadzić do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej 850 kg różnego rodzaju narkotyków wartych ok. 17 mln zł. Według śledczych podejrzani na terenie kraju mieli także zajmować się produkcją i dystrybucją nielegalnych substancji anabolicznych wartych ok. milion złotych. Podejrzanym przedstawiono zarzuty przestępstw narkotykowych i produkcji nielegalnych środków anabolicznych.

Polskie embargo na węgiel z Rosji pod lupą Brukseli. Ocena będzie "polityczna, a nie handlowa"

Funkcjonariusze przejęli broń, narkotyki i anaboliki. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt mieszkań i miejsc użytkowanych przez podejrzanych, przejmując m.in. broń, 235 szt. amunicji, maczety, amfetaminę, heroinę, kokainę, marihuanę oraz ponad 42 tys. środków anabolicznych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także telefony komórkowe, ekskluzywne zegarki i 1,2 mln zł w gotówce. Tylko u jednego z podejrzanych funkcjonariusze przejęli ponad 1,1 mln zł w gotówce, które było schowane w papierowej torbie z dyskontu. Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono nieruchomości na łączną kwotę ponad dziewięciu milionów złotych.

Zabezpieczony materiał dowodowy będzie teraz analizowany przez śledczych, którzy twierdzą, że grupa mogła zarobić na nielegalnym obrocie co najmniej 32 mln zł. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do wszystkich podejrzanych, którym grozić może kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Aktor Piotr Z. z zarzutami za zniesławienie i znieważenie Anny Michalskiej

****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.