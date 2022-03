Pogoda w czwartek zapowiada się pochmurnie w całej Polsce. W wielu regionach od godzin porannych można było zauważyć przyrost pokrywy śnieżnej. W kolejnych godzinach padać będzie też deszcz, a gdzieniegdzie powieje porywisty wiatr.

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniami, śniegiem i opadami deszczu

"Na południu i wschodzie opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na południowym wschodzie suma opadów do 20 mm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm. Temp. od 2 st. C na północy do 10 st. C na południowym wschodzie. Wiatr porywisty, w Sudetach porywy do 60 km/h" - zapowiadał pogodę na czwartek IMGW na Twitterze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami dotyczą województw: zachodniopomorskiego (powiaty: koszaliński, Koszalin i sławieński) oraz pomorskiego (powiaty: bytowski, słupski, Słupsk, kartuski, lęborski, wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański i nowodworski). Instytut prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg oraz chodników po opadach mokrego śniegu, które spowodują oblodzenia. Ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 9 w czwartek.

Instytut wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu, które wystąpią w województwie dolnośląskim w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jeleniej Górze, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim. Na obszarach powyżej 700 m n.p.m. przewiduje się opady śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej do 10, a lokalnie nawet do 15 centymetrów. Ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 10 w czwartek.

W niektórych regionach Polski tego dnia wystąpią też opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym o sumie od 25 do 40 mm. Intensywne opady wystąpią w województwach:

małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, myślenicki, wielicki, bocheński, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, tarnowski, Tarnów, dąbrowski),

, lubelskim (powiaty: włodawski, chełmski, Chełm, łęczyński, lubelski, Lublin, opolski, kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski, Zamość, tomaszowski, hrubieszowski).

Alerty pozostaną ważne do godz. 18 w piątek 1 kwietnia.

Pogoda. Chłodno i zimowo do końca tygodnia

Ochłodzenie panujące obecnie w Polsce zostało spowodowane pogłębieniem się niżu Katharina, w związku z którym do Polski napłynęła chłodna masa powietrza. W najbliższych dniach czeka nas więc niższa temperatura powietrza niż w ubiegłym tygodniu, opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu oraz oblodzenie.

W czwartek niż Katharina mocno daje o sobie znać, podobnie będzie też w piątek, kiedy przesunie się on nieco w kierunku Węgier. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od zera do 7 stopni Celsjusza. Na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Nasili się też wiatr, który okresami będzie silny z porywami do 60 kilometrów na godzinę. W sobotę nadal towarzyszyć nam będą intensywne opady śniegu i śniegu z deszczem na południowym wschodzie. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura spadnie nawet o -6 stopni Celsjusza, a na Podhalu do -10 stopni.

