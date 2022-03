Wojna w Ukrainie. Pentagon ocenia ruchy rosyjskiej armii. To nie wycofanie, a relokacja

Pentagon ocenił ruchy rosyjskiego wojska w Ukrainie. Chociaż część żołnierzy przeniesiono spod Kijowa, to nie jest wycofywanie się. - Jeśli Rosja rzeczywiście chce doprowadzić do deeskalacji, to powinna odesłać ich do domów - stwierdził rzecznik Pentagonu John Kirby.

Fot. Andrew Harnik / AP Photo