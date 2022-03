Zobacz wideo Włodzimierz Czarzasty: Jestem za tym, żeby wprowadzić zakaz wjazdu Rosjan na teren Unii Europejskiej

CNN, powołując się na "źródła zaznajomione ze sprawą", podaje, że amerykańskie oddziały szkolą ukraińskich żołnierzy na terenie Polski. Informacje te potwierdziły także źródła Onetu "związane z wojskiem" - z zaznaczeniem, że ze względu na bezpieczeństwo szczegóły muszą jednak pozostać tajne.

Amerykanie szkolą w Polsce Ukraińskich żołnierzy? Biały Dom: Kontaktują się

Według źródeł Biden podczas wizyty w Polsce miał słyszeć od żołnierzy, że zapewniają oni Ukraińcom szkolenie z broni taktycznej. - Rozmawialiśmy o pomocy w szkoleniu żołnierzy, którzy są żołnierzami ukraińskimi, którzy są w Polsce - powiedział w poniedziałek (28 marca) prezydent USA w rozmowie z dziennikarzami, jak cytuje CNN. Przedstawiciel Białego Domu przekazał później stacji, że na terenie naszego kraju ukraińscy żołnierze regularnie kontaktują się z oddziałami amerykańskimi. - To właśnie miał na myśli prezydent - podkreślił.

Źródła stacji podkreślają jednak, że nie chodzi o żadne "sformalizowane" szkolenie, a raczej pokazanie ukraińskim żołnierzom, jak korzystać z niektórej broni, która dociera do Polski - na przykład pocisków przeciwpancernych Javelin.

Wojna w Ukrainie. "Wsparcie armii ukraińskiej przez USA zaczęło się na długo przed obecną wojną"

Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO gen. Tod D. Wolters powiedział natomiast we wtorek, że Stany Zjednoczone udzielały "doradztwa i pomocy w odniesieniu do materiałów", które trafiają do Ukrainy, podkreślając przy tym, że na terenie Polski nie trwa obecnie żadne szkolenie ukraińskich sił zbrojnych przez Amerykanów. - Istnieją koordynatorzy, którym udziela się porad, ale to różni się od tego, o czym myślę, jako o szkoleniu - wyjaśnił.

- Wsparcie szkoleniowe armii ukraińskiej przez Stany Zjednoczone zaczęło się na długo przed obecną wojną. Pierwsi amerykańscy żołnierze zajęli się szkoleniem jednostek ukraińskich już po aneksji Krymu w 2014 r. - przekazał natomiast rozmówca Onetu, podkreślając, że inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się pod koniec lutego, spowodowała, że "szkolenie z obsługi zaawansowanych systemów uzbrojenia na jej terenie stało się trudne lub wręcz niemożliwe", stąd też zadania te wykonywane są między innymi na terenie Polski.